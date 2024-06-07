Rum yargısına örnek olsun

Rum polisi ve yargısı, Kıbrıslı Türklere yönelik adli suçlar karşısında bugüne kadar herhangi bir cezalandırma yapmazken, KKTC yargısı ‘örnek olması gereken’ bir karar daha aldı.

Mahkeme; Limasol’da faaliyet gösteren motosiklet satış mağazasının vitrin camını pic-up türü büyük bir araçla kırdıktan sonra 21 bin Euro değerinde 2 adet KTM 450 marka kros motosiklet çalan Ali Davulcular (21), Süleyman Keteni (23) ve Akın Sergis’e (19) ağır hapislik cezası verdi.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan sanıklara 18’er ay hapislik cezası verilirken, deneyimli hukukçular Türk mahkemesince alınan bu kararın, Rum mahkemelerine bir des verici nitelikte olduğuna dikkat çekti.

Kararı okuyan yargıç, olayın 23 Kasım 2023 tarihinde saat 04.00 sıralarında Limasol’da meydana geldiğini söyledi. Yargıç, sanıkların pic-up araç ile Lambrou isimli motosiklet dükkanının yola bakan vitrin camına vurup, kırdıktan sonra, toplam değerleri 21 bin Euro olan 2 adet motosikleti çaldıklarını ve Beyarmudu bölgesinden kaçak olarak KKTC getirdiklerini anımsattı. Sanıkların işlediği suçların yaygın ve ağır ceza mahkemelerinin gündeminde geniş yer tuttuğunu kaydeden yargıç, bu tür suçların toplum huzurunu bozduğunu açıkladı.

Yargıç, sanıkları sunulan olgu ve emareler ışığında aleyhlerine getirilen davalardan suçlu bulup, oybirliği ile 18’er ay hapis cezası verdiklerini açıkladı.



