4’ü Nijeryalı

Lefkoşa’da 5 Haziran gecesi gerçekleştirilen asayiş operasyonunda ülkede kaçak yaşam süren 2’si Bangladeş ,4’ü Nijerya uyruklu 6 kişi yakalandı.

Tutuklanan Bangladeşli MD Tajrul Islam, Sajib Chandro Bormu ile Nijeryalı zanlılar Kukoye Kosiniotu Odemadighi, Sunday Majekodunmi, Abel Kangar ile Cihizoba Ezorah dün mahkemeye çıkarıldı. Zanlılar yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.

Polis, Sajib Chandro Bormun ile MD Tajrul Islam’ın 5 Haziran 2024 tarihinde saat 21.00 sıralarında Lefkoşa Dr.Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde trafik ve asayiş operasyonu esnasında tespit edildiğini belirtti.

Polis, yapılan kontrolde Islam’ın 1 Kasım 2023 tarihinden itibaren 179 gün, Sajib Chandro Bormun’un ise 30 Mart 2024 tarihinden itibaren 27 gün KKTC'de izinsiz ikamet ettiklerinin belirlendiğini açıkladı.

Polis, Kukoye Kosiniotu Odemadighi’nin da saat 22.30 sıralarında Küçük Kaymaklı'da cadde üzerinde yürürken tespit edildiğini belirtti.

Kukoye Kosiniotu Odemadighi’nin yapılan muhaceret kontrolünde 30 Eylül 2021 tarihinden itibaren bin 344 gün KKTC'de izinsiz ikamet ettiğinin belirlendiğini açıkladı.

Öğrenci olarak geldiler, kaçak duruma düştüler

Polis, Sunday Majekodunmi, Abel Kangar ile Cihizoba Ezorah’ın ise Lefkoşa’da bir bahis salonunda yapılan kontrolde tespit edildiklerini belirtti. Polis memuru, Sunday Majekodunmi’nin 23 Ocak 2023 tarihinden beri 424 gün, Abel Kangar ile Cihizoba Ezorah’ın ise 30 Eylül 2022 tarihinden beri 614 gündür KKTC'de izinsiz ikamet ettiklerinin belirlendiğini açıkladı.

Polis, bahis salonunda yakalanan 3 zanlının da Nijerya uyruklu olduğunu, ülkeye öğrenci olarak geldiklerini ancak paraları olmadığı için okula devam edemediklerini, af çıkmasını beklediklerini söyledi.

Soruşturmanın tamamlandığını, zanlıların serbest tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkemede söz hakkı alan Abel Kangar ile Cihizoba Ezorah okula devam etmek istediklerini, af çıkmasını beklediklerini söyledi.

Mahkeme, zanlıların 20 günü aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.