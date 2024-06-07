Öğrenci izni var

Lefkoşa’da tehlikeli sürüş yaptığı için durdurulan ve aracında uyuşturucu bulunan 25 yaşındaki İranlı öğrenci Saba Ghaneshirazi hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlı dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis, zanlının 30 Mayıs 2024 tarihinde saat 17.00 sıralarında Lefkoşa’da tehlikeli sürüş yaptığı için durdurulduğunu söyledi.

Polis, zanlının aracında yapılan aramada metal öğütücü içerisinde bir gram hintkeneviri olduğu düşünülen madde ele geçirildiğini açıkladı. Polis, zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını, ele geçirilen maddenin analize, öğütücünün ise parmak izi inceleme şubesine gönderildiğini ifade etti. Polis memuru, zanlının 2 kez mahkemeye çıkarılarak, hakkında toplam 6 gün tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde beklenen analiz sonucunun geldiğini söyledi. Polis, analiz sonucuna göre zanlının tasarrufundaki öğütücünün içerisinde 590 miligram hintkeneviri tespit edildiğini açıkladı. Polis memuru, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının İran vatandaşı ve üniversite öğrencisi olduğunu belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme, zanlının 25 bin TL nakit teminat yatırması, bir 400 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması şartlarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.