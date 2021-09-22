Hasadı polis yaptı

Suna ERDEN

Aldığı bir ihbar üzerine harekete geçen narkotik ekipleri, Girne’ye bağlı Lapta’da dere yatağına ekili en kaliteli tür olan Skunk cinsi 24 kök hintkeneviri ele geçirdi.

Dolunay operasyonunda Oktay Özderya ile Mehmet Demirel yakalandı. Zanlıların bitkileri suladıkları esnada yakalandıkları belirtildi.

Haklarında ‘kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu ve ziraatı’ suçlarından soruşturma başlatılan zanlılar dün mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, 20 Eylül 2021 tarihinde alınan bilgide Lapta’da, Aytoro Mevkiinde su depolarının bulunduğu alt kısımdaki dere yatağında boyları 1 metre ile 2 metre arası değişen toplam 25 kök hintkeneviri bitkisi olduğunu öğrendiklerini söyledi.

Polis, aynı gün bölgeye giderek, Dolunay operasyonu başlattıklarını açıkladı. Polis memuru, pusuda bekledikleri esnada saat 23.00 sıralarında zanlıların su depolarının yanına geldiğini, bitkileri sulamak için su açtıklarını açıkladı.

Bitkileri bir saat suladılar

Polis memuru, zanlıların bir saat boyunca bitkileri suladığını, daha sonra Oktay Özderya’nın kontrol için dereye indiği esnada suçüstü yakalandığını açıkladı.

Polis, Mehmet Demirel’in de su depolarının yanındayken yakalandığını ifade etti.

Zanlı Demirel’in Özderya ile birlikte bitkileri yetiştirdiklerini söylediğini, ikametgâhında kurutulmak üzere ayırdığı 5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucuyu polise telim ettiğini açıklayan polis, her ikisinin de ifade verdiğini söyledi. Polis, bölgede araştırma yapılacağını, zanlıların serbest kalması halinde soruşturmaya etki edebileceğini ifade ederek, 3 gün süre istedi.

Mahkeme talebi kabul etti.