Umut verici

Kuzey Kıbrıs’a uzun bir aranın ardından Almanya’dan turist geldi. KKTC’de turizmin 12 aya yayılması projesi kapsamında 155 kişiden oluşan ilk turist kafilesinin dün akşam gelmesiyle ‘kış turizmi programı’ başladı. Almanya’dan gelen kafile Ercan’da pandemi kuralları çerçevesinde kontrolden geçirildi.

Turizm ve Çevre Bakanlığı’nın girişimleri ile Northern Travel Kuzey Kıbrıs Kış Operasyonu programı dahilindeki ilk turist kafilesinin saat 21.00 sıralarında KKTC’ye geldiği belirtildi.

Turizm ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı Serhan Aktunç, kış turizmi kapsamında KKTC’ye gelen ilk turist kafilesinin, Sağlık Üst Kurulu’nca belirlenen pandemi kuralları çerçevesinde, Ercan Havalimanı’ndan KKTC’ye girişlerinde uygulanan prosedürün, uygulanmasını yerinde inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.