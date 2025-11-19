İşlemler başlatıldı

KKTC’de kaçak yaşadıkları tespit edilerek tutuklanan Nijerya uyruklu E. O. İ. ile A. M. A., yeniden Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Duruşmada olgular aktarılarak, ek süre talep edildi. Zanlılardan birinin 2021, diğerinin ise 2024’ten beri ülkede kaçak kaldığı açıklandı.

Polis, E. O. İ.’nin 13 Kasım tarihinde, Lefkoşa’da Polis Genel Müdürlüğüne bağlı Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde soruşturma maksatlarıyla bulunduğu sırada muhaceret kontrolünün yapıldı-ğını belirtti. Polis, yapılan kontrolde zanlının 6 Haziran 2021 tarihinden itibaren toplam bin 621 gün-dür KKTC’de ikamet izni olmadan kaldığının tespit edildiğini açıkladı.

Polis, A. M. A.’nın da 13 Kasım tarihinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü Adli Şubede soruşturma maksatla-rıyla bulunduğu sırada yapılan muhaceret kontrolünde, 29 Eylül 2024 tarihinden bu yana 380 gündür KKTC’de ikamet izinsiz kaldığının tespit edildiğini söyledi.

Polis, her iki zanlının da 14 Kasım tarihinde mahkemeye çıkarılarak aleyhlerinde 3 gün tutukluluk emri alındığını, ihraç işlemleri için gerekli yazışmaların yapıldığını ancak henüz yanıt gelmediğini belirtti.

Polis memuru; soruşturmanın sürdüğünü ve ihraç işlemlerinin devam ettiğini belirterek zanlılar için 8 gün ek tutukluluk talep etti.

Mahkeme talebi onayladı.

