Rumlarda 2 can kaybı

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte 451 vaka tespit edilirken, can kaybı olmadı. Güney Kıbrıs'ta son 24 saat içerisinde yapılan 79 bin 334 test sonucunda 2 bin 457 yeni Covid-19 vakası tespit edilirken, 2 kişi daha yaşamını yitirdi.

KKTC Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 10 bin 128 Covid -19 testi yapıldığını ve 451 pozitif vakaya rastlandığını bildirdi.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, vakalardan 243 kişi Lefkoşa, 73 kişi Girne, 94 kişi Gazimağusa, 19 kişi Güzelyurt, 13 kişi İskele, 9 kişi Lefke bölgesinden.

Covid-19 genel tablo

Dün yapılan test sayısı: 10.128.

Dün saptanan pozitif vaka sayısı: 451.

Yapılan toplam test sayısı: 6.498.930.

Toplam vaka sayısı: 89.355.

İyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı: 83.180.

Tedavisi devam eden vaka sayısı: 5950.

pandemi merkezindeki hasta sayısı: 49.

Karantinadaki vaka sayısı: 5894.

Toplam kaybedilen hasta sayısı: 227.

Yoğun bakımda yatan hasta sayısı: 7.

Sağlık Bakanlığı, dün ülke genelinde 550 aşı yapıldığını da kaydetti.

Rum kesiminde 79 bin test yapıldı

Güney Kıbrıs'ta son 24 saat içerisinde yapılan 79 bin 334 test sonucunda 2 bin 457 yeni Covid-19 vakası tespit edilirken, 2 kişi daha yaşamını yitirdi.

Rum haber kaynaklarına göre, toplam vaka sayısının 452 bin 172'ye ulaştığı Güney Kıbrıs'ta, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 952'ye yükseldi.

Tedavisi süren 208 hastanın 30'unun durumunun ciddi olduğu, hayatını kaybedenlerin de 52 ve 74 yaşında iki erkek olduğu kaydedildi.