‘Özenli ve dikkatli olalım’

Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Beste Oymen, Kurban Bayramı’nda güvenli gıdaya erişimin ve halk sağlığının korunmasının herkesin ortak sorumluluğu olduğunu belirterek, vatandaşları bu konuda dikkatli ve özenli olmaya çağırdı.

Oymen yazılı açıklamasında kurbanlık hayvan seçimi ve kesim sırasında uygulanması gereken hijyen kuralları, etin taşınması ve muhafazası ve tüketim öncesi pişirme koşullarıyla ilgili hatırlatmalarda bulundu.

İlk olarak kurbanlık hayvan seçimine değinen Oymen, kurbanlık hayvanın canlı, hareketli, parlak tüylü, burun akıntısı, topallık ve yara gibi dısşal hastalık belirtilerinden ari olması gerektiğini belirtti.

Küçükbaş hayvanların en az bir, büyükbaş hayvanların ise en az 2 yaşında olması gerektiğini, hayvanın diş kontrolünün yapılmasının da önemli olduğunu ifade eden Beste Oymen, hayvanların sağlık raporlarının, kulak/küpe/çip gibi resmi kimlik bilgilerinin olması gerektiğini de kaydetti.

Hijyen kuralları

Kesim sırasında uygulanması gereken hijyen kurallarıyla ilgili de açıklamada bulunan Beste Oymen, kurban kesimlerinin mutlaka yetkili kurumların belirlediği kesim alanlarında yapılması gerektiğini vurguladı.

Oymen, gelişi güzel veya uygun olmayan koşullarda yapılan kesimlerin hem çevre kirliliğine hem de ciddi halk sağlığı risklerine yol açabileceği konusunda uyardı.

Kesim alanlarında uyulması gereken koşullar

Beste Oymen, kesim alanlarında uyulması gereken koşullara da değinerek yüzeylerin ve ekipmanların temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir olması gerektiğine işaret etti.

Temiz su, atık yönetimi uygun şekilde planlanması gibi şartlarla ilgili olarak da bilgi veren Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Beste Oymen, temiz alanla kirli alanının ayrımı için çapraz bulaşmayı önleyecek düzenlemeler yapılması, kesim yapan personelin kişisel hijyen kurallarına uyması gerektiğini hatırlattı.

Beste Oymen, hem hayvana eziyetin önlenmesi hem de hijyen koşullarının sağlanması için ehil kişiler tarafından kesim yapılması gerektiğini de belirtti.

