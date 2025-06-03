İnsan tacirleri yakalandı

Ömer KADİROĞLU

Gayretköy’de, 29 Mayıs’ta Güney Kıbrıs’a geçmek amacıyla valizleriyle birlikte bir narenciye bahçesi içerisinde tespit edilerek tutuklanan üç zanlıyla ilgili soruşturma genişledi. Suçla bağlantısı tespit edilen Homan Naenian, Amirhoosein Shakouri, Parand Naenin ve Abdullah Atf Osman Mohamed isimli zanlılar da tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı. Zanlılar bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilirken, duruşmada olgular aktarıldı. Zanlıların 3 kişiyi toplam bin 800 dolar karşılığında güneye kaçak götürmek için anlaştığı açıklandı.

Mahkemede olguları aktaran polis; zanlılar Homan Naenian, Amirhoosein Shakouri, Parand Naenin ve Abdullah Atf Osman Mohamed’in “ağır suç işlemek için gizli ittifak kurmak, suç gelirini aklamak ve ikamet izinsiz bulunmak” suçlarından methaldar olarak mahkemeye çıkarıldı. Polis; Gayretköy’de, Güney Kıbrıs’a geçmek amacıyla tasarruflarındaki valizleri ile birlikte bir narenciye bahçesi içerisinde bekleyen yabancı uyruklu 3 kişinin 29 Mayıs 2025 tarihinde, Güzelyurt Polis Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından, tespit edilerek tutuklandığını anımsattı. Polis; 3 zanlı ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada, mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen ve aranmakta olan Homan Naenian, Amirhoosein Shakouri, Parand Naenin ve Abdullah Atf Osman Mohamed’in de önceki gün tespit edildiğini açıkladı.

Polis; yapılan soruşturmada zanlıların, 3 kişiyle kişi başı 600 dolar karşılığında KKTC’den Güney Kıbrıs’a geçmek için anlaştıklarını belirlediklerini söyledi. Polis; bahçede yakalanan 3 kişinin zanlılar tarafından bir araçla İskele üzerinden sınır hattına getirildiklerini kaydetti. Polis; Shakouri ve Mohamed’in ülkeye 15 günlük vize ile giriş yaptıklarını ancak süreleri bittiği için kaçak durumda olduklarını söyledi. Polis; soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlıların tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkeme; zanlıları bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderdi.