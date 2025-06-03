Tümüne el konuldu

Hollanda uyruklu 3 kişi Kuzey Kıbrıs’tan aldıkları 14 bin euro değerindeki altını gümrüğe beyan etmeden Güney Kıbrıs’a giriş yapmaya çalışırken, Ledra Palace Sınır Kapısında yakalandı. Rum basınında yer alan habere göre; pahalı zevklere sahip oldukları anlaşılan üç Hollandalı kuzeyden aldıkları külçe altın ve madeni paraları 24 Mayıs 2025 tarihinde güneye gizlice sokmaya çalıştı.

Ledra Caddesi Sınır Kapısının güney kısmındaki Gümrük Müdürlüğü görevlilerinin Hollanda vatandaşı üç kişiyi kontrol ettiği bildirildi. Yapılan kontrolde her biri 5 gramlık 3 altın külçe, 10 gramlık bir altın külçe ve her biri 20 gramlık 4 altın külçe ve 5 altın sikke bulundu. Eşyalara Yeşil Hat Tüzüğü hükümlerinin ihlali ve yasadışı faaliyetlerden elde edilen gelir şüphesi nedeniyle el konuldu. Dava, Gümrük Dairesi tarafından ilgili makamlarla işbirliği içinde araştırılıyor.

