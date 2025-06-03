Alsancak’ta defnedilecek

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan Ünal Üstel’in ablası Selma Kumova, yaşamını yitirdi. Vefat haberi, Üstel ailesi başta olmak üzere yakın çevresi ve sevenleri tarafından derin bir üzüntüyle karşılandı.

Selma Kumova’nın cenazesi bugün Alsancak Zafer Bolkan Camii'nde kılınacak öğle namazına müteakip Alsancak Mezarlığı'na defnedileceği belirtildi.

Taziye mesajları yayımlandı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel'in ablası Selma Kumova'nın vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı. Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Tatar mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Başbakan Ünal Üstel'in ablası Selma Kumova'nın vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayım. Merhumeye Allah'tan rahmet, yaslı aileye başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun. Maliye Bakanı Özdemir Berova, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, UBP’li birçok bakan, belediye başkanları, dernekler ve birçok birlik Başbakan Ünal Üstel’in ablası Selma Kumova’nın vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

