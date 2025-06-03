Sektör zorda

Ömer KADİROĞLU

Rum Yönetimi’nin kuzeydeki mülklerle ilgili tutuklama ve yargılama politikası yüzünden emlak satışlarında ciddi azalmanın olduğu belirtildi. Diyalog Medya’ya konuşan Emlakçılar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Sadeghi, satışlarda durgunluk olduğunu, yabancılara yönelik kısıtlamanın kısmen kaldırılması nedeniyle umutlandıklarını söyledi. Sadeghi, alıcı bekleyen çok sayıda mülk olduğunu da kaydetti.

Gelişmeleri basından takip eden vatandaşlar ise, Rum Yönetimi’nin uyguladığı politika konusunda ikiye bölündü. Bazı vatandaşlar, tutuklama emirleri yüzünden emlak satışlarının azalmasıyla birlikte ekonominin kötüye gideceğini söylerken, farklı görüşte olanlar Rumların politikasına sert karşılık verilmesi gerektiğini iddia etti.

Ne dediler?..

Hüseyin Sadeghi (Emlakçılar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi)

“Belirli bölgelerde durgunluk devam ediyor. Ancak yabancılara yönelik kısıtlamanın kısmen kaldırılması nedeniyle umutluyuz. Bir rahatlama yaşandı, ama genel olarak piyasa çok durgun. Yerli alıcı da çok az. Bu arada sıkıntılardan dolayı sektördeki arkadaşlar koçan türünü portallardan kaldırdı. Doğrusu da budur, çünkü tüm tapular birdir. Türk malı, eşdeğer gibi tabirler bence doğru değildir. Alım-satımlarda ödenen vergi aynıysa tapuların da bir olması gerekiyor. Müşteri isterse tabi ki detay verilir. Müşteriler Tapu Dairesinde de araştırma yapabilir. Bankalarda kredi verirken tapu türüne dair belge istiyor. Portallardan çıkmamasının nedenini Rumların verdiği rahatsızlıktır.”

Cemal Kavaz

“Rum tarafının mülklerle ilgili tavrı giderek sertleşiyor. Türk tarafı ile bu tavır nedeniyle Rum lider ile görüşmeyeceklerini açıklamasını ben doğru buluyorum. Bunlar bu dilden anlıyor. Onlar bizim mallarımızı güneyde istedikleri gibi kullanıyorlar. Onlar bu tarafta biraz fazla mal bırakmış olabilirler ancak günü geldiğinde devlet aracılığıyla ödeyeceğiz. Yapılan tutuklamalar nedeniyle ekonomimizin ciddi zararlar göreceğini söyleyenlere ben de katılıyorum. Bizi idare edenlerin bu sorunlara çözüm üretmelidirler. Kıbrıs’ta yeni bir krizin yaşanabileceğini ve bir yıl içerisinde bir kriz yaşanacağı ve ortalığın daha da gerileceği aşikardır.”

Ahmet İyikalp

“Rum tarafının mülklerle ilgili tavrı giderek sertleşiyor. Türk tarafı bu tavır nedeniyle Rum lider ile görüşmeyeceklerini açıklıyor. Yapılan nüfus mübadelesinin ardından bu işin geleceği belliydi. Bu bizim değil bence hükümetin sorunudur. Tutuklamalar mademki yapılıyor Rum lideriyle görüşmeyeceğim demesi kabul edilir değildir. Tutuklamaların devam etmesi halinde ekonomimiz olumsuz yönde etkilenecektir.”

Çetin Küçük

“Rum tarafının mülklerle ilgili tavrı giderek sertleşiyor ve Türk tarafı ise bu tavır nedeniyle Rum lider ille görüşmeyeceğini söylüyor. İki toplumun daha iyi kaynaşması için kapıların kapanmaması gerekiyor. Görüşmeyeceğiz şeklinde açıklama yapılması tamamen talihsiz bir açıklama olmuştur. Ya biz de yaptırım yapacağız onlar geri adım atsınlar ya da Cumhurbaşkanı oturup Rum liderle görüşecek. Tutuklamalar nedeniyle ekonominin zarar göreceğini düşünmüyorum. Şirket sahibi tutuklandı diye şirket faaliyetlerini durdurmadı; oradaki çalışmalar devam edeceği için ekonomiye olumsuz yansıyacağını düşünmüyorum.”

Gülten Rekor

“Rum tarafının tutuklama tutumuna karşılık bizim yöneticilerin Rum lider ile görüşmeme kararı bence doğru bir karardır. Bizim de güneyde mallarımız vardır. Rum tarafına bizim de yaptırımlar yapmamız gerekiyor. Rum tarafının tutuklama kararları karşısında KKTC’nin ekonomisinin zarar göreceğini düşünüyorum. Kıbrıs’ta yeni bir kriz görüyorum o da ekonomik krizdir.”

Süleyman Gündüz

“Rum tarafının mülklerle ilgili tavırlarının daha da sert olmasını istiyorum. Bu mallar Rumların mallarıdır ancak ezelden beri avantaya alıştığımız için mallara sahip çıkıyoruz. Bu tutuklamalar karşısında ekonominin olumsuz etkileneceğini düşünüyorum. Kıbrıs’ta yeni bir kriz yaşanacağını sanmıyorum.”

Erol Canselen

“Rum tarafının mülklerle ilgili tavrı giderek sertleşiyor ve Türk tarafı ise bu tavır nedeniyle Rum lider ille görüşmeyeceğini söylüyor. Bu tavırda son derece haklı olduklarını düşünüyorum. Dik bir tavır sergilemeleri gerekiyor ki bu krizi aşsınlar. Bu konudan ekonominin etkileneceğini düşünmüyorum. Kıbrıs’ta yeni bir kriz de beklemiyorum.”

Şinasi Koryürek

“Rum tarafının mülklerle ilgili tavrı giderek sertleşiyor ve Türk tarafı ise bu tavır nedeniyle Rum lider ille görüşmeyeceğini söylüyor. Baştan beri böyle olacağı belliydi. Bizimkiler bu konuda hiçbir düşünce yapmadılar. Düşünür gibi oldular ancak sonradan söylediklerini kulak ardı ettiler ve bu işi bu noktalara getirdiler. Tutuklamalar karşısında ekonominin olumsuz etkileneceğini düşünmüyorum. Kıbrıs’ta yeni bir kriz ne zaman çıkar nasıl çıkar bilmiyorum zamanla göreceğiz.”

Ediz Ercantan

“Rum tarafının mülklerle ilgili tavrı giderek sertleşiyor ve Türk tarafı ise bu tavır nedeniyle Rum lider ile görüşmeyeceğini söylüyor. Rum’a ne verirsen ver yine de uzlaşıcı olmayacak çünkü Avrupa’nın şımarık çocuğu oldu. Rum lideri ile görüşmeyeceğiz demesi Rum tarafına bir yaptırım olmayacaktır. Bu tutuklamalar nedeniyle ekonominin zarar göreceğini düşünmüyorum. Kıbrıs’ta değil dünyada ekonomik yönden ciddi bir çöküş içine girileceğini düşünüyorum.”