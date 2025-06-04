İstifasını sundu

Aşırı sağcı siyasetçi Geert Wilders'in koalisyon hükümetinden çekilmesinin ardından Başbakan Schoof görevi bırakma kararı aldığını duyurdu.

Hollanda'da aşırı sağcı lideri Geert Wilders, koalisyon hükümetinden ayrılma kararı aldı. Hükümetin düşme tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı anlamına gelen bu kararın ardından Hollanda Başbakanı Dick Schoof, görevden ayrılma kararı aldığını açıkladı. Schoof, Wilders'in kararını değerlendirerek bu karardan üzüntü duyduğunu ve gereksiz bulduğunu belirtti.

Schoof, açıklamasında ayrıca mevcut hükümetin geçici hükümet olarak göreve devam edeceğini ve güvenlik ile ilgili meseleler konusunda ilerleme sağlamaya çalışacağını kaydetti.

Koalisyondan çekilme kararı almıştı

Aşırı sağcı lider Wilders, dün yaptığı açıklamada, Özgürlük Partisi'nin (PVV) iktidardaki koalisyondan ayrılacağını duyurmuştu. Bu ise hükümetin dağılması anlamına geliyordu.

Wilders, konuya ilişkin açıklamasında, koalisyon ortaklarının sığınmacı göçünü durdurma konusundaki görüşlerini benimsemediğini belirtmişti. Wilders, geçen hafta bu konu hakkında "derhal destek" talebinde bulunmuştu.

Wilders, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, "İltica planlarımızın altında hiçbir imza yok. PVV, koalisyondan ayrılıyor" ifadelerini kullanmıştı. Wilders, Başbakan Dick Scoof'a partisine mensup tüm bakanların hükümetten ayrılacağını söylediğini bildirmişti.

Bakanlar Kurulu'nun bugün öğleden sonra 13.30'da toplanarak Wilders'in bakanlarını hükümetten çekmesinin ardından nasıl devam edileceğini açıklaması bekleniyordu.

Ne istiyordu?

Wilders geçtiğimiz hafta düzenlediği bir basın toplantısında, sınırların güvenliğini sağlamak ve devriye amacıyla orduyu görevlendirmek, mülteci konaklama tesislerini kapatmak ve tüm Suriyeli mültecileri evlerine göndererek göçü azaltmaya yönelik 10 maddelik bir plan sunmuştu.

Wilders önceki gün diğer üç parti liderinden plana "imzalarını atmalarını" ve birkaç hafta içinde bazı önlemlerin hayata geçirilmesini sağlamalarını istemiş, aksi takdirde çekileceğini belirtmişti.

Hollanda'da geçtiğimiz temmuz ayında kurulan koalisyon hükümetinin çökmesi durumunda birkaç ay içinde yeni seçimlere gidilebilir.

