Esnaf panik yaşadı

Alayköy Sanayi Bölgesi’nde park halindeki araç aniden alev aldı. Alevler kısa sürede aracın her yerini sardı, duman etrafı kapladı. Araçta patlama meydana gelirken, kıvılcımlar bir iş yerine de sıçradı. Sanayi esnafı panik yaşasa da yangın söndürme tüpüyle alevlere müdahale etti. Ancak yangın söndürülemezken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına aldı.

Polisten verilen bilgiye göre; yangın öğlen saatlerinde, Alayköy Sanayi Bölgesi’nde, park halindeki LE 647 plakalı araçta, akü kablolarının kısa devre yapması sonucu çıktı.

Yangına ilk müdahale; bölgede bulunanlar tarafından yangın söndürme cihazıyla yapıldı.

Daha sonra yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Araç yangında kullanılmaz hale geldi. Yangının, aracın yanında bulunan ev tipi konteyner ve iş yerine de sirayet etmesiyle, iş yerindeki 10 metrekarelik izolasyon malzemesi, 16 adet palet ve binanın elektrik aksamı hasar gördü.

7 günde 11 yangın çıktı

Bu arada KKTC’de son bir haftada 11 yangın, 19 özel servis olayı meydana geldi.

İtfaiye Müdürlüğü tarafından yayımlanan 26 Mayıs-1 Haziran tarihlerini kapsayan rapora göre; 11 yangın sonucunda bir milyon 564 bin TL'lik hasar oldu.

Yangınların muhtemel sebepleri; “elektrik kaynaklı kısa devre, elektrik tesisatına yüklenme, mangal bacası içerisinde bulunan kalıntıların ısınıp alevlenmesi, şömineden atılan kıvılcımların halıyı tutuşturması, söndürülmeden atılan sigara izmaritleri ve araçların motor bölümünden sızan yakıtın sıcak aksamlar üzerine temas edip alevlenmesi” olarak açıklandı.

Meydana gelen 19 özel servis olayı ise şöyle sıralandı: “Asansörde mahsur kalan şahısların kurtarılması, aracın motor bölümünde, kompozit kaplama içerisinde, evin çatısında ve yağmur suyu tahliye boruları içerisinde mahsur kalan kedilerin kurtarılması, foseptik kuyusuna düşen şahsın kurtarılması ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı hastaneye sevkinin sağlanması.”

