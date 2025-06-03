Cezasını çekince deport edilecek

Suna ERDEN

Yurt dışından sipariş ettiği sahte İspanyol pasaportuyla Ercan Havalimanı’ndan çıkış yapmaya çalışırken yakalanan Nepal uyruklu Deejan Basnet hakkındaki dava karara bağlandı. Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanık, 'sahtelenmiş evrakı tedavüle sürmek ve sahte davranışla kayıt teminine teşebbüs' suçlarından bir yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kararı okuyan yargıç; sanığın 9 Nisan 2025 tarihinde saat 21.45 raddelerinde Ercan Havalimanı’nda kendi adına düzenlenmiş sahte İspanya pasaportunu muhaceret memuruna vermek suretiyle tedavüle sürmeye teşebbüs ettiğini söyledi. Yargıç; sanığın aynı gün suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti. Ağır ceza yargıcı; sanığın ifadesinde pasaportun tanımadığı bir şahıs tarafından yurt dışından posta yolu ile kendisine gönderildiğini söylediğini aktardı. Sanığı aleyhindeki davalardan suçlu bulup mahkum ettiklerini belirten yargıç; sanığın mahkum olduğu sahte resmi belgeyi tedavüle sürmek suçu için ceza yasasının 10 yıla kadar hapis cezası öngördüğünü söyledi.

Yargıç; “Öngörülen azami cezadan da anlaşılabileceği üzere iş bu suç oldukça ağır, ciddi ve vahim bir suçtur. Devamla iş bu suç maalesef gündemimizdeki davalardan anlaşılacağı üzere yaygınlaşma eğiliminde olan suçlar arasında olup kamuyu yakından ilgilendirmektedir” dedi.

Yargıç; pasaportların ülkeler arası seyahatte kayıt tutulması, gerek ülkelerin kendi sınırları içerisine giren kişilerin kim olduğunun tespiti gerekse; ülkenin güvenliği maksatları bakımından oldukça önem taşıyan belgeler olduğunu söyledi.

Ağır ceza yargıcı; sahtelenmiş resmi belgelerin tedavüle sürülmesi, muhaceret memurlarına sahte beyanlarda bulunularak ülkeye yasa dışı giriş-çıkış kayıtlarının temin edilmeye çalışılması suçlarını, halkı huzursuz eden ve doğrudan kamu menfaatine halel getiren ve devlet otoritesine karşı işlenen suçlar olarak değerlendirdiklerini kaydetti. Yargıç; bu hususu sanık aleyhine dikkate aldıkları ifade etti. Yargıç diğer yandan sanığın 36 yaşında, evli, 3 yaşında küçük bir çocuğu olduğunu, suçunu kabul ederek özür dilediğini, takriben 2 aydır merkezi cezaevinde tutuklu olduğunu söyledi. Yargıç; tüm bu hususları da ceza takdir ederken sanık lehine dikkate aldıklarını açıkladı. Yargıç; “Özellikle sanığın mahkum olduğu suçların niteliği ve ciddiyeti, öngörülen azami ceza ve kamu menfaatini yakından ilgilendirdiği değerlendirildiğinde, sanığa verilmesi gereken cezanın hapis cezası olduğuna kanaat getiririz” dedi. Yargıç; sanığı tüm olgular ışığında bir yıl hapse mahkum ettiklerini açıkladı.

