Rapor alınacak

Lefkoşa’da meydana gelen olayda kardeşini suça sürüklediği gerekçesiyle 20 yaşındaki G.K.’yi (K) sokak ortasında bıçaklamaya kalkışan 26 yaşındaki Zeynel Demir dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Zanlının ceza-i ehliyeti olmadığına dair tespit için Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde kontrolden geçirileceği belirtildi. Zanlı hakkında 8 gün ek süre temin edilirken, duruşmada olgular yeniden aktarıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis; katle teşebbüs olayının 30 Mayıs 2025 tarihinde saat 17.00 sıralarında, Şehit Albay Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde meydana geldiğini söyledi.

Polis; zanlının cadde üzerinde faaliyet gösteren bir marketin karşısında gördüğü G.K.’yi kardeşinin suç işlemesine sebep olduğu iddiasıyla bıçaklamaya kalkıştığını açıkladı. Polis; zanlının üzerinde taşıdığı bıçağı G.K.’nin karın kısmına doğru salladığını, genç kızın çantasını önüne koyarak yaralanmaktan kurtulduğunu kaydetti. Polis; zanlının birkaç kez bıçağı sokup çıkarması nedeniyle çantanın delindiğini açıkladı.

Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine götürülecek

Polis; olayda G.K isimli kadının herhangi bir şekilde yaralanmadığını belirtti. Polis; yapılan şikâyet üzerine zanlı Zeynel Demir’in tutuklandığını söyledi. Polis; zanlının mahkemeye çıkarılarak, 2 gün tutuklama emri alındığını; bu süre içerisinde evinde arama yapıldığını, olay esnasında giydiği kıyafetlerin bulunarak emare alındığını kaydetti.

Polis; zanlının ceza-i ehliyeti olmadığına dair rapor olduğunun öne sürüldüğünü, bu nedenle zanlının Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde kontrolden geçirileceğini belirtti. Olayda kullanılan bıçağın henüz bulunmadığını; alınacak ifadeler ve temin edilmesi gereken doktor raporu olduğunu kaydeden polis, zanlının 8 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme; zanlının 8 gün daha tutuklu kalmasına, ayrıca doktor kontrolünden geçirilmesine emir verdi.

