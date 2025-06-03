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Rapor alınacak

Kardeşini suça sürüklediği gerekçesiyle 20 yaşındaki genç kızı sokak ortasında bıçaklamaya kalkışan Zeynel Demir doktor kontrolünden geçirilecek

Rapor alınacak

Lefkoşa’da meydana gelen olayda kardeşini suça sürüklediği gerekçesiyle 20 yaşındaki G.K.’yi (K) sokak ortasında bıçaklamaya kalkışan 26 yaşındaki Zeynel Demir dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.
Zanlının ceza-i ehliyeti olmadığına dair tespit için Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde kontrolden geçirileceği belirtildi. Zanlı hakkında 8 gün ek süre temin edilirken, duruşmada olgular yeniden aktarıldı. 
Mahkemede olguları aktaran polis; katle teşebbüs olayının 30 Mayıs 2025 tarihinde saat 17.00 sıralarında, Şehit Albay Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde meydana geldiğini söyledi. 
Polis; zanlının cadde üzerinde faaliyet gösteren bir marketin karşısında gördüğü G.K.’yi kardeşinin suç işlemesine sebep olduğu iddiasıyla bıçaklamaya kalkıştığını açıkladı. Polis; zanlının üzerinde taşıdığı bıçağı G.K.’nin karın kısmına doğru salladığını, genç kızın çantasını önüne koyarak yaralanmaktan kurtulduğunu kaydetti. Polis; zanlının birkaç kez bıçağı sokup çıkarması nedeniyle çantanın delindiğini açıkladı. 

Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine götürülecek
Polis; olayda G.K isimli kadının herhangi bir şekilde yaralanmadığını belirtti. Polis; yapılan şikâyet üzerine zanlı Zeynel Demir’in tutuklandığını söyledi. Polis; zanlının mahkemeye çıkarılarak, 2 gün tutuklama emri alındığını; bu süre içerisinde evinde arama yapıldığını, olay esnasında giydiği kıyafetlerin bulunarak emare alındığını kaydetti. 
Polis; zanlının ceza-i ehliyeti olmadığına dair rapor olduğunun öne sürüldüğünü, bu nedenle zanlının Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde kontrolden geçirileceğini belirtti. Olayda kullanılan bıçağın henüz bulunmadığını; alınacak ifadeler ve temin edilmesi gereken doktor raporu olduğunu kaydeden polis, zanlının 8 gün daha tutuklu kalmasını talep etti. 
Mahkeme; zanlının 8 gün daha tutuklu kalmasına, ayrıca doktor kontrolünden geçirilmesine emir verdi. 
 

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