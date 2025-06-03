Kararı duyunca  ‘şok’ geçirdi

Suna ERDEN

Türkiye’den getirdiği 2 bin 800 sahte dolardan 200’ünü döviz bürosunda bozdurmaya kalkışan Bilal Çınar hakkındaki dava dün karara bağlandı. Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanık, bir yıl hapse mahkum edildi. Kararı okuyan Yargıç; 24 Şubat 2025 tarihinde Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir döviz bürosuna, müşteri olarak giden sanığın Türkiye’den temin ettiği 2 adet 100’lük banknottan oluşan toplam 200 ABD Doları sahte parayı değişim yapmak maksadıyla tedavüle sürdüğünü söyledi. Yargıç; sanığın Cürümleri Önleme Şubesi tarafından tespit edildiğini ve tasarrufunda, 26 adet 100’lük banknottan oluşan toplam 2 bin 600 ABD Doları daha sahte para tespit edildiğini kaydetti. Yargıç; sanığı kendi ikrarı, İddia Makamı tarafından ihtilafsız şekilde sunulan olgu ve emareler ışığında aleyhindeki tüm davalardan suçlu bulup mahkum ettiklerini açıkladı. Yargıç; “Sanığı mahkum ettiğimiz davalara konu suçlar sahte banknot ile ilgilidir. Banknot ticari hayatın en önemli unsurlarından olup bunlara güvenilerek ticari hayattaki faaliyetler sürmektedir. Sanığın işlemiş olduğu sahte banknot tedavüle sürme suçu ekonomik ve finansal hayata çok ciddi zarar veren, toplumda kaygı uyandıran ve ekonomik gelişmeyi durduran ve her halükarda ekonomik gelişmeye zarar veren bir suç türüdür” dedi.

Sanığın mahkum olduğu sahte banknotu tedavüle sürme suçu için ceza yasasının azami ömür boyu hapis cezası öngörmesinin de bu suç türünün ne derece vahim olduğunu ortaya koyduğunu kaydeden yargıç; bu suçların oldukça ağır, ciddi ve vahim suçlar olduğunu dile getirdi. Yargıç; ”Sahtekarlık suçları maalesef artmakta olan ve bu bağlamda yaygınlaşan suçlar arasında olup kamuyu yakından ilgilendirmektedir. Yargıtay'ımızın belirttiği üzere ciddi ve kamuyu ilgilendiren suçlarda cezalandırmada kamu menfaatinin ön planda tutulması ve keza bu gibi suçların işlenmesini caydırıcı cezalar verilmesi gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

Sanığın Türkiye’den satın almış olduğu sahte banknot miktarının küçümsenmeyecek bir miktar olduğunu kaydeden yargıç, bu hususu aleyhinde değerlendirdiklerini ifade etti.

Yargıç; sanığın 26 yaşında genç ve sabıkasız olmasını ise lehine değerlendirdiklerini ifade ederek, bir yıl hapis cezasına çarptırdıklarını açıkladı.

