Tatar, GHE heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Girne Halk Evi Başkanı Veli Esendağlı ve Yönetim Kurulu üyelerini kabul ederek görüştü.

Covid-19 salgını nedeniyle futbol liglerinin henüz başlamadığını kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, Sağlık Üst Kurulu ve Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nun uzlaşarak seyircisiz de olsa liglerin yılbaşından sonra başlaması temennisini dile getirdi.

Gerekli tedbirler alınarak futbol başlamalıdır

Cumhurbaşkanı Tatar, “Sporcular, taraftarlar ve kamuoyu, futbolun başlamasını istiyorlar… Dünyada, çok sayıda vaka olan birçok ülkede futbol başlamıştır… Burada da gerekli tedbirlerin alınması koşuluyla futbol müsabakalarının başlaması gerektiğini düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Devlet desteğini vermeye devam edecek

Devletin elinden geldiğince futbol başta olmak üzere tüm spor branşlarına destek verdiğini ve bu desteği vermeye devam edeceğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, bu desteğin hem doğrudan spor kulüplerine hem de altyapıya yönelik yapıldığını kaydetti.

Haksız izolasyonlara karşı mücadele veriliyor

Konuşmasının devamında “Burada ayrı bir devlet, ayrı bir demokrasi ve ayrı bir halk vardır” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkının büyük bir insan hakkı ihlali olan haksız izolasyon ve kısıtlamalara karşı mücadele verdiğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı, birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde devletin sporcularına ve gençlerine sahip çıkmaya devam edeceğinin altını çizerek tüm Girne Halk Evi camiasına başarılar diledi.

Güncelleme Tarihi: 02 Aralık 2020, 13:03