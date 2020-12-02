Mağusa’da ‘Pembe’ şölen

Geçtiğimiz hafta Kıbrıs’a göç eden ve Larnaka Tuz Gölü’ne konan flamingo kuşlarının ikinci durağı Gazimağusa’daki Gülseren Göleti oldu. Pembe renkleriyle en çok ilgi çeken kuş türlerinden biri olan flamingoların gelişiyle Gülseren Göleti ziyaretçi akınına uğradı. Gazimağusa sakinlerinin yanı sıra doğa fotoğrafçıları da görsel şovu izlemek için gölete gitti. Gazimağusalılar nadir görülen bu manzaranın tadını çıkarma fırsatını buldu. Geçtiğimiz hafta Larnaka Tuz Gölü’ne konan ve iki gün önce Gülseren Göleti’ne gelen flamingolar kış ayları bitince tekrar göç edecek.