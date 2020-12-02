‘Herkes sağduyulu olmalı’

Kaya EMİROĞLU

Küçük Kaymaklı Başkanı Akay Aşina, futbolun son durumu, kulüp tesisleri ve A Takım kadrosunun oluşumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Dün gece bir radyo programına katılan Aşina futbolun belirsizliği konusunda detaylı açıklama ve bilgi yetersizliğine vurgu yaptı.

“Biz de başlamasını istiyoruz”

Futbolun şu an başlamamış olmasının temaslı takip konusuna dayandığına işaret eden Küçük Kaymaklı TSK Başkanı Akay Aşina, bu konularla ilgili detaylı açıklamalar olmadığına ve bilgi eksikliği bulunduğuna dikkat çekti. Aşina şunları söyledi:

“Temaslı takip konusunda sıkıntı var. Çalışan futbolcuların Covid-19’a yakalanması durumunda tüm takımın karantinaya alınması durumu, çalışma ve iş konusunda çok ciddi sıkıntı oluşturur. Bu konuda KTFF Başkanı Sayın Hasan Sertoğlu’na hak veriyoruz. Ancak son gelişmelerle neredeyse birbirimizi kırma noktasına geldik. Hükümetin henüz oluşmaması, ortada yetkili birilerinin bulunmamasıyla sıkıntı daha da artmıştır. İletişim sorunu var. En büyük üzüntüm futbolcularımızla ters düşüyor olmamız. Sonuçta futbolumuz onlarla oynanacak. Ben tüm futbol kamuoyunu sağduyuya davet ediyorum.”

“Kadro sıkıntısı olabilir, hazırlıklarımızı yaptık”

Futbol liglerinin ocak ayında yeniden başlamasının konuşulduğu duyumunu kendisinin de edindiğini belirten Aşina, “Başlasa dahi yine kadro sıkıntısı yaşanabilir. Kiralık oyuncular, sakat olan oyuncular olabilir. Covid-19 faktörünü de katarsak geniş bir kadroya sahip olmak gerekiyor.” şeklinde konuştu. A Takımın yaş ortalamasının 21 olduğuna dikkat çeken Aşina, “İstediğimiz transferler gerçekleşemedi. Ancak biz altyapıdan yetiştirdiğimiz oyuncularımızla yine de başlaması halinde lige hazır durumda olacağız.” dedi. Peşinatların büyük ölçüde ödendiğini, öğrenci olan futbolcular için okul harçlarının yatırıldığını kaydeden Aşina, altyapı ve tesislerle ilgili de şunları ifade etti:

“Gençlere hep önem verdik. Vermeye de devam edeceğiz. Çok yönlü önem veriyoruz. Sadece sportif değil sosyal olarak da aktiviteler yapıyoruz. Altyapılarımız çalışıyor. Altyapı koordinatörü olarak Salih Sakallı’yı görevlendirdik. Çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Tesislerimizle ilgili iyileştirme çalışmaları da devam ediyor. Mevcut ara bizim için aslında bir fırsat oldu. Işıklandırma çalışmalarımız da devam ediyor. Spor Dairesi’yle ilgili de sıkıntı var ama biz üzerimize düşeni yapmaya devam ediyoruz.”

Güncelleme Tarihi: 02 Aralık 2020, 14:10