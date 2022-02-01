Suna ERDEN

Gönyeli’de 5 Haziran 2020 tarihinde misafir oldukları evde yaşamlarını yitiren Ürdünlü kardeşler Mohammad Sharqawi ve Naser Sharqawi’nin ölümüyle ilgili yargılanan Khaled Sameer Khaled Omar hakkındaki dava dün sonuçlandı.

‘Tedbirsizlik ve ağır ihmal teşkil etmeyecek şekilde başkasının ölümüne neden olma’ suçlamalarıyla yargılanan sanık, bir yılı aşkın süredir görülen davanın sonunda beraat etti. Tutuklu yargılanmak üzere 8 Temmuz 2020 tarihinde cezaevine gönderilen sanık, beraat kararının ardından özgürlüğüne kavuştu.

Mahkeme kararında adli tıp uzmanının tespitine yer vererek, Sharqawi kardeşlerin çok sayıda hap aldıklarına, uyurken kustuklarına ve bu nedenle boğularak öldüklerine vurgu yaptı. Kararda sanığın, dikkat ve kurtarma yükümlülüğü olmadığı da belirtildi.

Kusmuklarında boğuldular

Dava kararını açıklayan Yargıç Temay Sağer, Mohammad Sharqawi ve Naser Sharqawi’nin arkadaşı olan sanığın, dikkat ve kurtarma yükümlülüğü olmadığına bulgu yaptı.

Mohammad Sharqawi ve Naser Sharqawi’nin hayati tehlike anının tespit edilemediğine değinen Sağer, iddia makamının tanıklarının evde bazı sesler duyduklarına dair polise verdikleri ifadelerle, mahkemede söylediklerinin çeliştiğine yer verdi.

Yargıç Sağer, adli tıp uzmanının Sharqawi kardeşlerin çok sayıda hap aldıklarına ve uyur pozisyonda şuurları kapalı halde, sessizce kusup boğularak öldüklerine dair tespitte bulunduğunu belirtti.

Sağer, adli tıp uzmanının ‘ambulans çağrılsaydı bile ölümlerinin yüksek ihmalle gerçekleşeceğini’ beyan ettiğini söyledi.

Sağer, tüm olgular ışığında sanığın aleyhine getirilen davalardan beraat ettiğine karar verdiğini açıkladı.

Davanın geçmişi

Ürdünlü kardeşler Mohammad Sharqawi ve Naser Sharqawi’nin 5 Haziran 2020 tarihinde Gönyeli’de misafir oldukları evde ölü olarak bulunmuşlardı. Kardeşlerin şüpheli ölümü üzerine ev sahibi olan Khaled Sameer Khaled Omar tutuklanmıştı. Polis, sanığın iki kardeşi sabaha karşı saat 01.00’de ölü tespit ettiğini ancak polise akşam saat 18.00 sıralarında bildirdiğini aktarmıştı.

Polis, sanığın durumu saatler öncesinden fark etmesine rağmen geç haber verdiğini, bu nedenle ‘Tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu başkasının ölümüne neden’ suçlamasıyla karşı karşıya olduğunu belirtmişti.

Soruşturmanın ardından sanık 8 Temmuz 2020 tarihinde tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderilmişti.