Pamir yakaladı

Ercan Havalimanı’nda Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler esnasında dedektör köpeğin tepki verdiği R.D.’nin tasarrufunda kokain ve hintkeneviri ele geçirildi.

Tutuklanan zanlı dün mahkemeye çıkarılarak, hakkında 2 gün ek süre alındı.

Polis memuru; Ercan Havalimanı’nda Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen denetimler sırasında, KKTC’ye giriş yapan zanlının dedektör köpek Pamir’in tepki vermesi üzerine kontrol altına alındığını belirtti. Polis, zanlının üzerinde yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 5 gram ağırlığında hintkeneviri türü ve yaklaşık 2 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddelerin bulunarak emare alındığını aktardı.

Polis, söz konusu maddelere el konulmasının ardından zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını ve soruşturma başlatıldığını ifade etti. Soruşturmanın henüz yeni başladığını belirten polis memuru; emare olarak alınan maddelerin analiz için ilgili birimlere gönderileceğini belirterek, zanlının ilk etapta 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi onayladı.

