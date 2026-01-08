Tatil kötü bitti

Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir otelde konaklarken hırsızlık yaptığı gerekçesiyle tutuklanan 31 yaşındaki M.O.G., yeniden mahkemeye çıkarıldı. Sarhoş vaziyetteyken görevlileri yanıltarak başka bir şahsın kaldığı odanın kapısını açtırarak içeri giren, Redmi Note 11 Pro marka cep telefonu ile içerisinde 30 bin TL ve 40 ABD Doları nakit para ile 7 adet banka kartının bulunduğu cüzdanı çalan zanlı tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.

Polis, 3 Ocak günü saat 13.00 sıralarında Lefkoşa’da Gazeteci Kemal Aşık Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir otelde konaklayan zanlının, sarhoş bir vaziyette olduğu sırada otel görevlilerini yanıltarak 303 numaralı odanın kendisine ait olduğunu beyan ettiğini ve bu suretle söz konusu odanın kapısını açtırdığını mahkemeye aktardı.

Polis, zanlının odaya girmesinin ardından, R.K.’ye ait toplam 30 bin TL, 40 Amerikan Doları, markası meçhul siyah renkli deri cüzdan, 7 adet banka kartı ile Redmi Note 11 Pro marka cep telefonunu çaldığını söyledi.

Polis memuru; şikayet üzerine zanlının tutuklandığını ifade etti. Polis memuru; yapılan aramada çalınan para ve eşyaların zanlının üzerinde bulunarak emare alındığını belirtti.

Polis memuru; zanlının mahkemeye çıkarılarak 3 gün ek tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde gerekli soruşturmanın yapıldığını ifade etti. Polis, zanlının ülkede turist statüsünde bulunduğunu belirterek tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkeme; zanlının bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

