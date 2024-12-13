Panik yaptı

Suna ERDEN

Lefkoşa’nın terminal bölgesinde şüpheli görülen 17 yaşındaki H.K.’nin üzerinde bulunan bir gram uyuşturucunun izini süren polis, filmleri aratmayacak bir operasyonla iki satıcıyı yakaladı.

Operasyonda tutuklanan H.K. Ahmet Uğur Gülserener ve Fuat Furkan Aydıç dün mahkemeye çıkarılarak, bir gün ek süre alındı.

Duruşmada H.K.’nin uyuşturucuyu Lefkoşa Devlet Hastanesinin park yerinde Ahmet Uğur Gülserener’den aldığını söylediği belirtildi.

Gülserener’in parkta araçta tespit edildiği ve dur işareti yapıldığı ancak polisi görünce kaçtığı belirtildi. Polis ekiplerinin aracın peşine düştüğü, Göçmenköy’de ara sokakta kıstırdığı, Fuat Furkan Aydıç’ın 40 kilometre hızla giden araçtan atladığı belirtildi. Aydıç’ın araçtan altıktan sonra elindeki çantayı atıp, kaçtığı, kısa süre sonra yakalandığı belirtildi.

Tutuklanan Aydaç ile Gülserener’in uyuşturucu sattığını itiraf ettiği belirtildi.

Polis peşlerine düştü

Mahkemede operasyonla ilgili detayları aktaran polis, 11 Kasım 2024 tarihinde, saat 20.00 sıralarında, Lefkoşa’da Cürümleri Önleme Şubesi tarafından şüpheli olarak görülen zanlı H.K.’nin ceketinin cebinde yaklaşık bir gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Polis, zanlının maddeyi aynı Ahmet Uğur Gülserener, isimli kişiden Lefkoşa Devlet Hastanesinin park yerinden aldığını tespit söylediğini açıkladı. Polis, Ahmet Uğur Gülserener’in kullanımındaki ZYC 335 plakalı araçla Lefkoşa Devlet Hastanesinin park yerinde görüldüğünü aktardı.

Polis, zanlıya dur işareti yapıldığını ancak kaçtığını, Göçmenköy bölgesine kadar takibin sürdüğünü söyledi.

Satışa hazır 14 paket

Polis, aracın Göçmenköy’de bir ara sokakta 40 km hızla seyrederken zanlı Fuat Furkan Aydıç’ın araçtan atlayıp, elindeki çantayı atıp kaçtığını, makul güç kullanılarak yakalandığını söyledi.

Polis, zanlının attığı çantada satışa hazır 14 ayrı şeffaf poşette yaklaşık 14 gram ağırlığında hintkeneviri olduğuna inanılan madde ile satıştan elde edildiğine inanılan 5 bin 500 TL ve 15 sterlinin bulunduğunu mahkemeye aktardı.

Polis memuru, zanlı Fuat Furkan Aydıç’ın Ahmet Uğur Gülserener ile arkadaş olduğunu devlet hastanesi çemberinden kendisine eve götürmek için aracına aldığını ve polisten kaçarken , “Çantada uyuşturucu var, bundan kurtulmak lazım” dediğini anlattı.

Polis, olay yerinden kaçan Ahmet Uğur Gülserener’in de 01.00’de Lefkoşa’da tespit edilerek tutuklandığını söyledi.

Polis memuru, Ahmet Uğur Gülserener’in konu maddeyi 250 Euro karşılığında aranan bir şahıstan 15 pakette 15 gram olarak satın aldığını, bir paketini H.K.’ye 900 TL karşılığında sattığı yönünde itiraf içerikli gönüllü ifade verdiğini anlattı.

Polis memuru, emarelerin analize gönderileceğini, zanlıların cep telefoncudaki görüşmelerinin incelenmesi gerektiğini belirterek, bir gün ek süre istedi.

Mahkeme, zanlıların bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2024, 09:48