İlk sırada Girne

Güney Kıbrıs’taki DİSİ Milletvekili Rita Superman, kuzeyde kalan Rum mülkleriyle ilgili olarak meclise öneri sundu. Öneriye, diğer partilerden de destek geldiği belirtildi. Yeni yasanın önümüzdeki günlerde Temsilciler Meclisinde oylanacağı ve kuzeydeki Rum mülklerini satan veya alanlara 5 yıla kadar hapislik cezası ve 10 bin Euro para cezası getirileceği ifade edildi.

Rum Temsilciler Meclisi’nin ilgili komitesine sunulan raporda 27 Kasım 2023 tarihine kadar KKTC’deki emlakçılar aracılığıyla yabancılara satılan konut sayısının 32 bin 400 olduğu ve bunun 6 bin dönüm toprağa denk geldiği iddia edildi. Buna göre; Girne’de bin 407 adet, İskele’de bin 169, Mağusa’de 884, Lefkoşa’da 326 adet Rum mülkü satıldı. Diğer bölgelerdeki satışların daha az olduğu belirtildi.

DİSİ Milletvekili Rita, 2023 yılının sonlarında KKTC’de 4 bin 209 arsanın satılık olduğunu, bunlardan yalnızca 975’inin Türk tapusu olduğunu, geri kalanların ise Kıbrıs Rum malı olduğunu öne sürdü.

Cezalar ağırlaşıyor

DİSİ Milletvekili Rita Superman’ın hazırladığı yasa tasarısında cezaların ağırlaştırılması sonrasında, kuzeydeki Rum mülklerinin satışının durdurulması hedefleniyor.

Superman’ın yasa önerisiyle ilgili Meclis Hukuk Komitesi üyeleri arasında fikir birliği olduğunu yazan gazete, yetkili birimlerin de aynı çizgide hareket ettiğini bununla birlikte Hukuk Dairesi, Adalet Bakanlığı ve Barolar Birliği'nin de önerilen değişikliklerle hemfikir olduklarını kaydetti.

Superman’ın yaptığı konuşmada önerilen değişikliklerin mevcut ceza yasasının 281’inci maddesinde öngörülen cezaların artırılması amacını taşıdığını söylediğini ileten gazete, Superman’ın konuşmasının devamında Kıbrıs Türk basınında yer alan haberlere atıfta bulunduğunu da belirtti.

Superman açıklamasında hem alım satımlar için engelleyici bir faktör olarak hareket etmesi, hem de Kıbrıslı Rum mal sahiplerinin şikâyette bulunması için teşvik görevi görmesi için böyle bir suçla ilgili cezaların artırılması gerektiğine de işaret etti.

Malları “gasp edilen” insanları haklarını talep etmeleri için polise başvurmaya davet ettiklerini de söyleyen Superman, KKTC’deki eski Rum mülklerinin sahiplerinin mahkemeye başvurması ve haklarını talep etmeleri için etkili önlemler alınmasının acil bir ihtiyaç olduğu iddiasında da bulundu.

Gazete yapılması önerilen değişikliğin 281’inci maddedeki “kabahat ve iki yıl hapis veya 5 bin lirayı aşmayan para cezası” ifadelerinin “suç ve 5 yıl hapis veya 10 bin Euro’yu aşmayacak para cezası” olarak değiştirilmesini öngördüğünü de anımsattı.

Rum Yönetimi’nin reflekslerini doğru bir şekilde harekete geçirdiğini ve suçluları adalet önüne çıkardığını iddia eden Meclis Hukuk Komitesi Başkanı Nikos Tornaritis ise açıklamasında, söz konusu yasa önerisinin doğru yönde olduğunu ileri sürdü.