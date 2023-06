Partileri uyardı

Özlem ÇİMENDAL

Kıbrıs Türk siyasetinin önemli isimlerinden eski Başbakan ve Meclis Başkanı Hakkı Atun, son seçimde halkın sandıkları boykot etmesinin, siyasete olan güvensizliğin kanıtı olduğunu söyledi.

Diyalog’a konuşan Atun, ülkede ciddi bir otorite boşluğu olduğunu belirterek, acil önlem alınmasını istedi.

Atun sorularımızı şöyle yanıtladı:



Soru: Ara seçime katılım çok düşük kaldı, bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?

Atun: Bu durum bütün partilere bir mesaj olmasının çok ötesinde ciddi bir uyarıdır. Sandıklara bu denli az katılım olması siyasete saygının da ne kadar azaldığını gösteriyor. Partiler, herkesi politikadan soğuttu. Yüzde 30’luk bir oy oranı ile bir seçim kazanmanın hiç tadı yok. Bu nedenle kimse sevinmesin. Herkes kendini eleştirsin. Bu seçim sonucundan çıkan mesaj şudur; başta UBP olmak üzere tüm partiler kendilerinin özeleştirisini yapmalı ve kendilerine çekidüzen vermelidir.

Soru: Siyasetin geldiği bugünkü noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz ve bu içinde bulunulan durumdan çıkış yolu nasıl olmalı?

Atun: Bir kere tüm yaşananlara ve uyarılara rağmen halkın yararını gözeten bir siyaset anlayışı yok şu an. Tüm partiler tamamen kendi çıkarlarına odaklı ve ayakta kalmak adına popülizm yapıyorlar. Ülkenin çözüm bekleyen birçok sorunu var. Başta çevre. Her yer talan ediliyor. En güzel sahil kenarlarımız vahşi şekilde yapılaşıyor. Yasalar çiğneniyor. Güzelim adamızı kendi ellerimizle mahvediyoruz. Çevreye şimdiye kadar hiç yapılmamış şekilde saygısızlık ediyoruz. Elimizle memleketimizi her alanda çirkinleştiriyoruz. Ülkede de siyasilerde de bilgisizlik, kültürsüzlük var. Kitap dahi okumuyorlar. Biz bu ülkeyi gerçekten sevmiyor muyuz? KKTC bize birkaç gömlek büyük mü geldi? İnsanın aklına bu sorular geliyor. Ülkede ciddi bir otorite boşluğu var. Bunların hepsi peki neden Güney Kıbrıs’ta yok. Çünkü onlarda ciddi ve sistemli bir işleyiş var. Başka ülkelerde bir yanlış oldu mu size göz açtırmazlar, bizde öyle değil. Kendi kendimizi yönetemiyor ve yok ediyoruz. Liyakatlı ve iş bilir uzmanlaşmış kadrolarla yeniden yapılanmamız lazım, popülizmden uzak durmamız lazım.

Soru: KKTC’deki fakirleşme sizce Kıbrıs sorununu nasıl etkiler?

Atun: Türkiye’deki ekonomik durum seçim sonrası KKTC’de dövizin patlamasına neden oldu. Bu durum Kıbrıs Türkü’nün devlet ve yönetime güvenini sarsıyor. Burada hiçbir suçu olmayan vatandaş bedel ödüyor. Bu fakirleşme ve ekonomik buhran başta devletin manevi varlığını zayıflatıyor. KKTC’yi dış dünyaya ve güneye karşı güçsüzleştirip, zayıflatıyor. Kıbrıs sorununda en can alıcı konu ekonomidir. Tek gözbebeğimiz olan ve her şeyi beklediğimiz devletimiz bundan zarar görüyor. Bizim KKTC olarak dışarıya kendimiz için, ‘Biz varız, biz güçlüyüz’ dedirtmemiz lazım. Ama bundan çok uzağız.