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Meritta’ya teslim etti

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Sahil Güvenlik, ağ kalıntılarına takılan kaplumbağa yavrusunu kurtardı

Meritta’ya teslim etti
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Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, ağ kalıntılarına takılan kaplumbağa yavrusu için kurtarma operasyonu düzenledi.
Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığından (GKK) yapılan yazılı açıklamada, Komutanlık unsurlarından KKTC SG-02 tarafından Girne Antik Limanı önlerinde denizde zor durumdaki bir kaplumbağa yavrusu için kurtarma operasyonu gerçekleştirildiği kaydedildi.
Açıklamada, denizden ekiplerin çabaları ile bota alınarak ağ kalıntılarından kurtarılan kaplumbağa yavrusunun, bakım ve tedavisinin devamı için Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi yetkililerine teslim edildiği bildirildi. 

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