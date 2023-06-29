Pembe kuşların keyfi yerinde

Kavisli gagaları, zarif hareketleri ve pembe tonlarındaki renkleriyle dikkat çeken göçmen kuşlardan flamingolar, bu yıl Kıbrıs’taki ziyaretini uzattı.

Geçtiğimiz Mayıs ayında Kıbrıs adasının her iki kesimini ziyaret eden flamingolar, son olarak göç ettikleri Güney Kıbrıs’taki Paralimni gölünde konaklamaya devam ediyor.

Güney'de yayımlanan Cyprusmail’de yer alan haberde; Haziran ayında Paralimni gölünde su yoğunluğunun arttığı, bu nedenle flamingoların kalış sürelerini uzattığı belirtildi. Rum Çevre Bakanlığı’nın Özel Koruma Bölgesi olan Paralimni gölünü ziyaret eden vatandaşları uyardığı; kuşların gölü kullanmaya devam ederken halkın özel önem göstermesi gerektiğini bildirdiği açıklandı. Duyuruda, "Göl, Haziranda daha fazla su tuttuğu için çok sayıda flamingo kalış sürelerini uzattı ve ziyaretçilerin bu kuşların güvendiği yaşam alanlarına saygı göstermesi gerekiyor" denildi.