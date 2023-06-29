" Bunların düzelme niyeti yok "

Ömer KADİROĞLU

Ara seçime katılımın düşük olmasını siyasete olan güvensizliğe bağlayan vatandaşlar, böylesi durumlarda tüm partilerin oturup düşünmesi, plan ve program yapması, ileriye yönelik projeler geliştirmesi gerektiğini belirtirken, “ancak öyle bir hareket görmüyoruz. Tam tersi uzun bir tatile çıktılar” diyerek eleştiride bulundular.

Diyalog’a konuşan ve ekonomik durumun giderek kötüleştiğini, ülke sorunlarının arttığını vurgulayan vatandaşlar, böylesi durumlarda etkin önlemlerin alınması gerektiğini söyledi. Vatandaşlar, bundan sonraki seçimlere, ara seçimde olduğu gibi katılımın çok düşük olacağını da iddia ediyor.

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Ne dediler?..



Ahmet İspiroğlu

“Ülke siyasilerine ve siyasetine bir güven kaldığını düşünmüyorum. Güveni kazanmak yerine bir de tatile çıkıyorlar. Ne muhalefete ne de iktidara halkın güveni kalmadı. Geçtiğimiz gün yapılan seçime yüzde 30 civarında katılan olması da siyasete olan güvenin azaldığını gözler öne seriyor.”

Oğuz Coşan

“Seçime katılımın oldukça düşük olduğunu gördük ve bunun nedeninin hem ekonomik sıkıntılar, hem verilen vaatlerin havada kalması hem de insanların güven kaybı yaşamasından kaynaklanıyor. Ülke siyasilerine ve siyasetine güven kalmadı ve bu durum artık seçimlere de yansıyor. Halk birçok sorunla boğuşurken, meclis uzun bir süre tatile giriyor.”

Mustafa Asay

“Ülke siyasilerine ve siyasetine pek bir güven kalmadı. Ülke siyasileri ülke için bir şey yapmıyor. İnsanların güvensizliği geçtiğimiz gün yapılan seçimle ortaya çıktı. Seçime katılım yüzde 30 civarında oldu. Katılımın düşük olması bence insanların artık bir beklentisinin kalmamasından kaynaklanıyor.”

Kamil Birkaya

“Seçime düşük bir katılım oldu ve bu bir fiyaskodur. Katılımın düşük olması beklenilen bir durumdur, çünkü kaç senedir seçimlere katılım yüzde 50 civarındadır. Ülkeyi yönetenler bu durumu görsün. Görsünler de düzelsinler diyoruz ama 3 aydan fazla tatile çıkıyorlar. Demek ki düzelme niyeti yok. Ülke siyasilerine ve siyasetine güven kalmadı.”

Kadir Güldiken

“ İnsanlarda ümitsizlik var ve bu da sandığa katılıma yansımıştır. Siyasal ve sosyal durumlardan dolayı insanlar artık seçimleri düşünmüyor. Ülke siyasilerine ve siyasetine pek bir güven kalmadı. Seçime katılımın çok düşük olması da bize halkın siyasilere güveninin kalmadığını gösteriyor.”

Özel Özerginli

“Bir milletvekili seçimi için sandığa katılım yüzde 30 civarında oldu ve bunun çok bile olduğunu düşünüyorum. Hiç gitmememiz lazımdı, çünkü halk için hiçbir çalışma yapmadılar. Halkın siyasilere güveni kalmadı çünkü kendi menfaatleri ve yakınları için çalışıyorlar. Halkın yararına çalışmadıkları için halk da artık onlara güvenmiyor.”

Hasan Subaşı

“Halkın artık hükümet edenlerden hiçbir beklentisi olmadığı için sandığa da gitmedi ve bu seçimde katılım oranı yüzde 30 civarında oldu. Halk artık siyasilere güvenmiyor. Herkes kendi cebini doldurmaya ve kendi menfaatleri için çalışmaya gayret gösteriyor. Bundan sonraki seçimlerin de katılımlarının düşük olacağı kanaatindeyim.”

Nazım Basmacı

“Ara seçimlerde seçime katılımın yüzde 30 olduğunu gördük. Ben de gitmedim, hatta uzun yıllardır sandığa gitmiyorum çünkü siyasi partilerin çıkar amaçlı çalıştıklarını düşünüyorum. Kıbrıslı Türk olduğum için utanıyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisinde 600 tane vekil var. Bizim burada meclis toplantılarında bir konuşmacı 2 de dinleyici oluyor, diğer vekiller orada olmuyor, bu utanç vericidir. Seçime katılımın yüzde 30 civarında kalması siyasilere bir mesajdır. Sterlin 40 liraya doğru yükselirken, hükümetin bir çalışma yapamamasından ötürü halk seçimle cevap verdi. Türkiye yol yapıyor, bizimkiler yaptık diye övünüyor. Kendileri bir şey üretmiyor bir de 3 ay tatile çıkıyorlar.”

Ömer Zeybek

“Ara seçimlere yüzde 30 civarında bir katılım oldu. Ben bu seçime gitmedim. Değişen bir şeyin olmayacağını düşündüğüm için katılmadım. Ülke siyasilerine ve siyasetine pek bir güven kalmadı çünkü halk için çalışmıyorlar.”

Sonuç Özçetiner

“Seçime katılım yüzde 30 civarında kaldı. Bu rakam beklenen bir rakamdır çünkü insanlar geçinemez durumdadır ve seçimi düşünmüyorlar. Bu nedenle katılım düşük oldu. Ülke siyasilerine ve siyasetine pek bir güven kalmadı çünkü siyasiler halk için değil kendileri için çalışıyorlar.”

Mehmet Sönmezkan

“Seçimlerde yüzde 30 bir katılım olması halkın artık usandığını gösteriyor. Halk geçim derdindedir seçim değildir. Halk bu seçimde bir tepki ortaya koyarak oy vermeye gitmedi. Ülke siyasilerine ve siyasetçisine bir güveni kalmadı ve haliyle bu da seçimlere yansıdı.”

Aziz Gümüş

“Önceki gün yapılan ara seçimlerde bir milletvekili belirlemek için sandığa giden vatandaşların sayısı yüzde 30 civarındadır. Bu düşüklüğün nedeni siyasilerin halk için bir şey üretememesinden kaynaklanıyor. Ülke siyasilerine ve siyasetine güven maalesef kalmadı.”

İdris Ateş

“Ara seçimlerde yüzde 30 katılım beklenen bir durumdu çünkü seçim tercihi yanlış oldu. Keşke hangi bölgeden seçilecekse o bölgede seçim yapılsaydı ki halkı boşu boşuna bu zor günlerde seçimle sıkmasaydılar. Halk zaten yapamadıkları çalışmaların cevabını bu seçimde vermiştir. Halk için bir şey yapmamalarından kaynaklanan bir katılım düşüşü yaşanmıştır. Halkın siyasete ve siyasilere pek güveni kalmadı.”

Mehmet Özdemir

“Yapılan ara seçimde katılım yüzde 30 civarında oldu ve ben de bir nedeni olmadığı halde sandığa gitmedim. Bu güne kadar hiçbir seçimi kaçırmadım ancak bu seçimde sandığa gitmedim. Ülke siyasilerine ve siyasetine bence pek bir güven kalmadı, çünkü seçim zamanı verilen vaatler hep seçimden sonra unutuluyor. Meclisin 3 ay tatile girmesi de tepkilerin umursanmadığını gösteriyor.”

Ali Karamustafa

“Seçime yüzde 30 civarı bir katılım oldu. Bu rakam bile iyi bir rakamdır çünkü halk artık bıktı. Ben seçime katılımı yüzde 20’lerde olacak diye beklerdim. Siyasilere vatandaşın güveni kalmadı ve bence bu düşüşün sebebi siyasete olan güven kaybıdır. Ben gidip oyumu kullandım çünkü bir milletvekili bile olsa seçim vatandaşlık görevimizdir bu nedenle oy kullandım.”

Güncelleme Tarihi: 29 Haziran 2023, 01:29