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Metehan’da yine izdiham

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Bayram tatilinin ilk gününde yüzlerce vatandaş alış-veriş ve gezi amacıyla güneye akın etti

Metehan’da yine izdiham
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Ömer KADİROĞLU

Kurban Bayramı’nın ilk günü olan dün Başkent Lefkoşa’nın sokaklar, caddeleri sessizliğe bürünürken,  Güney Kıbrıs ile Kuzey Kıbrıs arasında araçlı geçişlerin yapıldığı Metehan Sınır Kapısı’nda yoğunluk yaşandı. Bayram tatilini fırsat bilenler, aileleriyle bayramlaştıktan sonra güneye gitti. Güneyde kıyafet, ayakkabı ve marketlerde çeşitli ürünlerde indirim sezonu başlarken, Kuzeyden gidenler bu indirimlerden yararlandı.
Güneyden de Kuzeye gelişler oldu; Rumlar akaryakıt almak, kafe ve restoranlarda vakit geçirmek ve eğlence mekanlarına girmek için Kuzeye akın etti.
Kuzey ile güney arasındaki karşılıklı yoğun geçişlerden dolayı Metehan’da yine uzun araç kuyrukları oluştu.  
Geçiş yapanlar ise, sıcak havanın da etkisiyle uzun kuyrukların oluşmasına ve yaşanan yoğunluğa bir kez daha tepki gösterdi.  

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