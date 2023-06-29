Uzlaşamadılar

Metehan, Beyarmudu ve Derinya’da yaşanan sıkıntıların ortadan kalkması ve iki halk arasında daha çok temas olması için yeni sınır kapılarının açılması gerektiği halde, tarafların bu konuda uzlaşı sağlayamadığı bildirildi.

Politis gazetesi; konuya ilişkin “diplomatik bir kaynağa” yönelttiği sorulara aldığı yanıtı “Barikatlar… Bir Taraf Başka Öteki Taraf Başka” başlığıyla aktardı.

Gazeteye göre; söz konusu diplomatik kaynak, Rum tarafının, yeni kapılar açılması gibi meselelerinin mütekabiliyet ve karşılıklı anlayış gerektiren meseleler olduğu görüşünde olduğunu söyledi.

Rum tarafının ezelden beri Erenköy ve Kiracıköy-Gaziler’de geçiş noktası açılması talebinin "güvenlik" gerekçe gösterilerek Türk tarafınca reddedildiği hatırlatarak, Limnidi’de (Yeşilırmak) örneğinde olduğu gibi, her iki tarafın isteği ve iradesiyle meselenin halledildiği belirtildi.

Rum tarafının Ledra Palace’ın yalnız diplomatik değil ticari geçişlere de açılması veya Haspolat’ta kapı açılmasını reddetmesinin ise, Türk tarafının Erenköy ve Kiracıköy’de kapı açılmasını kabul etmemesinden kaynaklanmadığı iddia edildi.

Haberde, özetle şunlara yer verildi:

“Kokkina (Erenköy) ve Athienu’ da (Kiracıköy) barikatların işlemesi perspektiflerinin özellikleri var ancak görüşüp, durumu birlikte göğüsleyebiliriz. Rum tarafı Mia Milia’da (Haspolat) barikatın açılmasını reddetmiyor ancak başlayacak görüşme Kokkina ve Athienu-Piroi bölgelerini de kapsamalı.”

Rum tarafının Ledra Palace’ın yalnız diplomatik değil ticari geçişlere de açılması önerisini reddetme sebebi sorulduğunda ise şu yanıt verildi:

“Bu olamaz çünkü bölgede kentsel hareketlilik var ve böyle bir durumda bu hareketlilik yoğunlaşacak. Yakında şehir merkezi var ve barikata giden yollar günün her saatinde kullanılıyor. Bölgede Goethe Enstitüsü, Ledra Palace Otel ve benzer binalar var. Böyle bir durumda (ticari geçişlere de açılması) trafik artacak ve sonuç Ay Demet’teki (Metehan Karşısı) gibi olacak.”

Gazete BM’nin bu görüşmelerden haberdar olduğunu ancak şimdilik görüş belirtmediğini haberine ekledi.

Güncelleme Tarihi: 29 Haziran 2023, 01:25