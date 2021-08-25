Eğitim yılına hazırlık

Gazimağusa Belediyesi, kent genelindeki tüm okulları kapsayan genel temizlik, sağlık ve budama çalışması yapıyor.

Tüm okullarda genel temizlik çalışmasıyla birlikte ilaçlama ve dezenfekte, ağaç budama işleri yapılarak, öğrencilerin 2021-2022 öğretim yılına temiz ve güvenli ortamda başlamaları hedefleniyor.

Belediyeden verilen bilgiye göre, Temizlik Şubesi’nin 2 haftadır yürüttüğü çalışmalarda okullarda ot temizliği yapılırken, öğrenciler için sakınca yaratacak olası durumlara fırsat vermemek adına okullar baştan sona kontrol ediliyor. Park ve Bahçeler Şubesi’nin budama çalışmaları devam ederken, yaz tatili boyunca hijyenik koşullar açısından ortaya çıkan aksaklık ve eksikliklerin giderilmesi için Sağlık Şubesi’nin bugünden itibaren yapacağı ilaçlama çalışmasıyla haşereye ve zararlılara karşı önlem alınacak.