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Bir kişi yaralandı

Dikkatsiz bir şekilde sokağa giriş yapan araç sürücüsü Suzan Arı motosikletle çarpıştı

Bir kişi yaralandı
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Gönyeli’de dikkatsiz bir şekilde dönüş yapan araç sürücüsü Suzan Arı (K-65),motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Waseem Feror yaralanarak, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. 
Sürücünün tedavisi sürerken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Polisten alınan bilgiye göre kaza dün saat 21. 00 sıralarında Gönyeli’de Belediye Bulvarı üzerinde meydana geldi. PH 547 plakalı aracın sürücüsü Suzan Arı dikkatsizce yolun sağında bulunan Defne Sokağa dönüş yaptığı sırada o esnada karşı istikametten gelmekte olan Waseem Feror(E-30) yönetimindeki RV 750 plakalı motosikletin önünü tıkayarak, çarpışmaya neden oldu. 
Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Waseem Feror, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücünün tedavisi sürerken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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