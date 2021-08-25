Rum kesininde 2 can kaybı

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte 19 bin 918 test yapıldı, 163'ü yerel 183 pozitif vakaya rastlandı. Tedavisi tamamlanan 127 kişi taburcu edildi. Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 52 bin 454 test neticesinde 355 yeni vaka belirlendi, 2 kişi de hayatını kaybetti.

KKTC Sağlık Bakanlığından verilen bilgiye göre, 183 vakanın, 1’i yurt dışından hava yolu ile geldi, 19’u daha önce tespit edilen vakaların temaslılarından, 163’ü de yerel vaka..

Vakalardan 62’si Lefkoşa, 60’ı Girne, 28’i Gazimağusa, 2’si İskele, 10’u Güzelyurt, 1’i Lefke bölgesinden.

Ayrıca dün ülke genelinde 5 bin 518 Coranavirüs aşısı yapıldı.

Vakaların bölgelere göre dağılımı şöyle:

Lefkoşa

Lefkoşa Merkez-8/ Gönyeli-9/ Ortaköy-5/ Alayköy-1/ Minareliköy-1/ Göçmenköy-1/ Çağlayan-1/ Marmara-2/ Taşkınköy-1/ Surlariçi-5/ Haspolat-3/ Metehan-2/ Değirmenlik-3/ Hamitköy-1/ Yenikent-5/ Yenişehir-4/ Köşklüçiftlik-2/ Kaymaklı-6/ Kızılbaş-1/ Meriç-1

Girne

Girne Merkez-18/ Karşıyaka-1/ Karaoğlanoğlu-7/ Karakum-2/ Aşağı Girne-3/ Yukarı Girne-3/ Alsancak-15/ Çatalköy-6/ Dikmen-1/ Esentepe-1/ Lapta-2/ Taşkent-1

Gazimağusa

Gazimağusa Merkez-11/ Akdoğan-2/ Baykal-3/ Paşaköy-1/ Vadili-1/ Canbulat-1/ Karakol-1/ Sakarya-4/ Beyarmudu-2/ Yeniboğaziçi-2

İskele

İskele Merkez-1/ Erenköy-1

Güzelyurt

Güzelyurt Merkez-5/ Akçay-1/ Şahinler-1/ Bostancı-2 Taşpınar-1

Lefke

Gaziveren-1

Genel tablo

Yapılan toplam test sayısı: 2 .341.013

Toplam vaka sayısı: 15.323

İyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı: 13.069

Tedavisi devam eden vaka sayısı: 2204

Pandemi merkezindeki hasta sayısı: 107

Pandemi otellerinde takip edilen vaka sayısı: 1965

Tetkikleri devam eden vaka sayısı: 118

Toplam kaybedilen hasta sayısı: 50

Yoğun bakımda yatan hasta sayısı: 14

Aşı ve bileklik

Ülke genelinde dün yapılan aşı miktarı: 5518

Son 24 saat içerisinde takılan bileklik sayısı: 352

Son 24 saat içerisinde takibi sonlandırılan bileklik sayısı: 546

Takip edilen toplam bileklik sayısı: 3457

Takibi sonlandırılan toplam bileklik sayısı: 39.506

Güneydeki durum

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 52 bin 454 test neticesinde 355 yeni vaka belirlendi, 2 kişi de hayatını kaybetti. 87 ve 37 yaşlarındaki iki erkek hastanın ölmesiyle toplam ölü sayısı 486’ya vaka sayısı ise 112 bin 21’e yükseldi.