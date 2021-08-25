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Rum kesininde 2 can kaybı

Kuzeyde 183, güneyde ise 355 yeni vaka tespit edildi

Rum kesininde 2 can kaybı
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Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte 19 bin 918 test yapıldı, 163'ü yerel 183 pozitif vakaya rastlandı. Tedavisi tamamlanan 127 kişi taburcu edildi. Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 52 bin 454 test neticesinde 355 yeni vaka belirlendi, 2 kişi de hayatını kaybetti.
KKTC Sağlık Bakanlığından verilen bilgiye göre, 183 vakanın, 1’i yurt dışından hava yolu ile geldi, 19’u  daha önce tespit edilen vakaların temaslılarından, 163’ü de yerel vaka.. 
Vakalardan 62’si Lefkoşa, 60’ı Girne, 28’i Gazimağusa, 2’si İskele, 10’u Güzelyurt, 1’i Lefke bölgesinden.
Ayrıca dün ülke genelinde 5 bin 518 Coranavirüs aşısı yapıldı. 
Vakaların bölgelere göre dağılımı şöyle:

Lefkoşa 
Lefkoşa Merkez-8/ Gönyeli-9/ Ortaköy-5/ Alayköy-1/ Minareliköy-1/ Göçmenköy-1/ Çağlayan-1/ Marmara-2/ Taşkınköy-1/ Surlariçi-5/ Haspolat-3/ Metehan-2/ Değirmenlik-3/ Hamitköy-1/ Yenikent-5/ Yenişehir-4/ Köşklüçiftlik-2/ Kaymaklı-6/ Kızılbaş-1/ Meriç-1 

Girne 
Girne Merkez-18/ Karşıyaka-1/ Karaoğlanoğlu-7/ Karakum-2/ Aşağı Girne-3/ Yukarı Girne-3/ Alsancak-15/ Çatalköy-6/ Dikmen-1/ Esentepe-1/ Lapta-2/ Taşkent-1 

Gazimağusa 
Gazimağusa Merkez-11/ Akdoğan-2/ Baykal-3/ Paşaköy-1/ Vadili-1/ Canbulat-1/ Karakol-1/ Sakarya-4/ Beyarmudu-2/ Yeniboğaziçi-2 

İskele 
İskele Merkez-1/ Erenköy-1 

Güzelyurt 
Güzelyurt Merkez-5/ Akçay-1/ Şahinler-1/ Bostancı-2 Taşpınar-1 

Lefke 
Gaziveren-1 

Genel tablo
Yapılan toplam test sayısı: 2 .341.013 
Toplam vaka sayısı: 15.323 
İyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı: 13.069 
Tedavisi devam eden vaka sayısı: 2204 
Pandemi merkezindeki hasta sayısı: 107 
Pandemi otellerinde takip edilen vaka sayısı: 1965 
Tetkikleri devam eden vaka sayısı: 118 
Toplam kaybedilen hasta sayısı: 50    
Yoğun bakımda yatan hasta sayısı: 14       

Aşı ve bileklik
Ülke genelinde dün yapılan aşı miktarı: 5518    
Son 24 saat içerisinde takılan bileklik sayısı: 352   
Son 24 saat içerisinde takibi sonlandırılan bileklik sayısı: 546 
Takip edilen toplam bileklik sayısı: 3457 
Takibi sonlandırılan toplam bileklik sayısı: 39.506

Güneydeki durum
Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 52 bin 454 test neticesinde 355 yeni vaka belirlendi, 2 kişi de hayatını kaybetti. 87 ve 37 yaşlarındaki iki erkek hastanın ölmesiyle toplam ölü sayısı 486’ya vaka sayısı ise 112 bin 21’e yükseldi. 

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