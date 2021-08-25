Rum kesininde 2 can kaybı

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte 19 bin 918 test yapıldı, 163'ü yerel 183 pozitif vakaya rastlandı. Tedavisi tamamlanan 127 kişi taburcu edildi. Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 52 bin 454 test neticesinde 355 yeni vaka belirlendi, 2 kişi de hayatını kaybetti.
KKTC Sağlık Bakanlığından verilen bilgiye göre, 183 vakanın, 1’i yurt dışından hava yolu ile geldi, 19’u daha önce tespit edilen vakaların temaslılarından, 163’ü de yerel vaka..
Vakalardan 62’si Lefkoşa, 60’ı Girne, 28’i Gazimağusa, 2’si İskele, 10’u Güzelyurt, 1’i Lefke bölgesinden.
Ayrıca dün ülke genelinde 5 bin 518 Coranavirüs aşısı yapıldı.
Vakaların bölgelere göre dağılımı şöyle:
Lefkoşa
Lefkoşa Merkez-8/ Gönyeli-9/ Ortaköy-5/ Alayköy-1/ Minareliköy-1/ Göçmenköy-1/ Çağlayan-1/ Marmara-2/ Taşkınköy-1/ Surlariçi-5/ Haspolat-3/ Metehan-2/ Değirmenlik-3/ Hamitköy-1/ Yenikent-5/ Yenişehir-4/ Köşklüçiftlik-2/ Kaymaklı-6/ Kızılbaş-1/ Meriç-1
Girne
Girne Merkez-18/ Karşıyaka-1/ Karaoğlanoğlu-7/ Karakum-2/ Aşağı Girne-3/ Yukarı Girne-3/ Alsancak-15/ Çatalköy-6/ Dikmen-1/ Esentepe-1/ Lapta-2/ Taşkent-1
Gazimağusa
Gazimağusa Merkez-11/ Akdoğan-2/ Baykal-3/ Paşaköy-1/ Vadili-1/ Canbulat-1/ Karakol-1/ Sakarya-4/ Beyarmudu-2/ Yeniboğaziçi-2
İskele
İskele Merkez-1/ Erenköy-1
Güzelyurt
Güzelyurt Merkez-5/ Akçay-1/ Şahinler-1/ Bostancı-2 Taşpınar-1
Lefke
Gaziveren-1
Genel tablo
Yapılan toplam test sayısı: 2 .341.013
Toplam vaka sayısı: 15.323
İyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı: 13.069
Tedavisi devam eden vaka sayısı: 2204
Pandemi merkezindeki hasta sayısı: 107
Pandemi otellerinde takip edilen vaka sayısı: 1965
Tetkikleri devam eden vaka sayısı: 118
Toplam kaybedilen hasta sayısı: 50
Yoğun bakımda yatan hasta sayısı: 14
Aşı ve bileklik
Ülke genelinde dün yapılan aşı miktarı: 5518
Son 24 saat içerisinde takılan bileklik sayısı: 352
Son 24 saat içerisinde takibi sonlandırılan bileklik sayısı: 546
Takip edilen toplam bileklik sayısı: 3457
Takibi sonlandırılan toplam bileklik sayısı: 39.506
Güneydeki durum
Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 52 bin 454 test neticesinde 355 yeni vaka belirlendi, 2 kişi de hayatını kaybetti. 87 ve 37 yaşlarındaki iki erkek hastanın ölmesiyle toplam ölü sayısı 486’ya vaka sayısı ise 112 bin 21’e yükseldi.