75’i kritik durumda

Alithia gazetesi, Güney Kıbrıs genelinde hastanelerde tedavi gören Kovid-19 hasta sayısının 196 olduğunu, bunlardan 75’nin durumunun ciddi olduğunu yazdı.

Gazete ayrıca Güney Kıbrıs’ta referans hastanesi olarak faaliyet gösteren “Mağusa Hastanesi” yetkilisine dayanarak hastanede şu anda, 7’si sık takibi gerektiren ileri bakım ünitesinde olmak üzere 50 kişinin tedavi gördüğünü belirtti.

Habere göre, hastanede tedavi gören en genç hasta 31, en yaşı hasta ise 89 yaşında. Hastanede tedavi gören kişilerin toplam yaş ortalaması ise 60.

Ülke listeleri güncellendi

Alithia gazetesi Rum Sağlık Bakanlığı’nın, ülkelerin epidemiyolojik görüntüleri baz alınarak düzenlenen ülke listesinin yeniden güncellendiğini yazdı.

Habere göre, yeni güncelleme neticesinde, Lihtenştayn, Bulgaristan Kuzey Makedonya, Bosna-Hersek turuncu kategoriden kırmızı kategoriye alındı.

Almana ve Hırvatistan ise yeşil kategoriden turuncuya alındı.

Malta’da mahsur kalan kişi

Öte yandan Politis gazetesi, Avrupa Birliği programı çerçevesinde şu anda Malta’da çalışan ayrıca ilk dozu Güney Kıbrıs’ta ikinci dozu ise Malta’da iki doz Pfizer aşısı yaptıran Kıbrıs vatandaşına, Malta yetkili makamları tarafından bir türlü “Avrupa Dijital Covid Aşı Sertifikası” verilmediğini yazdı.

Habere göre, Malta makamları, bahse konu şahıstan, “Johnson&Johnson” olan 3’üncü doz aşı yaptırmasını da talep ediyor.

Gazete Rum Sağlık Bakanlığı’nın, bahse konu kişiye aşı sertifikası verilmesi için AB nezdinde girişim başlattığını da yazdı.