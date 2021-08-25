Stokçular satış yapmıyor !

Hüseyin ÇİÇEK

Tüp gaza zam yapılacağı söylentisi vatandaşı harekete geçirdi. Zam gelmeden tüp gaz almak isteyen vatandaşlar, marketlere akın etti. Ancak stokçular erken davranıp, marketlere tüp gaz vermedi. Marketlerin yanı sıra tüp gaz bayileri de satış yapmazken, vatandaşlar yaşanan duruma isyan etti.

Diyalog muhabirine konuşan bazı vatandaşlar, “Tüp gazımızı yenileyeceğiz, piyasada bulamıyoruz. Devlet nerede, karaborsanın yaşandığı 1970’li yıllara geri döndük yazıklar olsun” şeklinde konuştu.

KKTC’de karaborsa dönemi

Tüp gaz zam beklentisi karaborsaya neden oldu. İthalatçıların ellerindeki stokların bitmesi, yeni alınan gazla ilgili zam talep etmeleri, piyasada kriz yaşanmasına neden oldu. son 3 gündür marketlerde ve bayilerde tüp bulamayan vatandaşlar, isyan ederken, geçtiğimiz gün konula ilgili açıklama yapan Ekonomi ve Enerji Bakanlığı 27 Mayıs’tan bugüne kadar tüp gaza herhangi bir zam yapılmadığını ancak baskı altında olduklarını belirtti. İthalatçıların elindeki gaz stokunun bittiği, yeni gelen gazın fiyatına ise zam talebi olduğu kaydedilen açıklamada, LPG gemisinden tahliye yapıldığı, gümrük ölçümlerinin ardından ise satış prosedürünün başlayacağı ifade edildi.

Ne dediler

Yaşanan bu durum üzerine gözler hükümetin alacağı karar çevrilirken, Diyalog’a konuşan vatandaşlar tüplerin stoklandığını ve yeni zamdan sonra ortaya çıkarılacağını savundu.

Tahir Toker:

Bugün yarın hanım arayıp tüp bitti diyecek, o zaman ne yapacağız, nerede bulacağız. Yazıklar olsun, tüpleri saklıyorlar, karaborsa yapıyorlar… Devlet nerede, 70’lere geri döndük, pes artık.

Köksal Çebi:

Devlet denetiminin olmadığı yerde özel sektör devreye girer ve piyasayı kendine göre belirler, vatandaşta mağdur olur. Devletin denetim yapması, bu duruma bir dur demesi gerekiyor. Vatandaş tüp gaz bulamıyor, yemeği ocakta kalıyor, bir çok konuda da mağdur oluyor.

Osman Geçit:

Ben tüplerin saklandığına inanmıyorum, 30 TL’lik zam haberini duyan vatandaşlar tüp gaza akın etti. Çünkü 120 TL az bir rakam değildir, bazıları tüp alarak evlerinde stokladı, piyasada da tüp kalmadı. İnşallah tüpe böyle bir zam gelmez, gelmesi halinde vatandaş iyice zora girer.