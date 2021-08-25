Mağusa Kale Lions Kulübü, toplu sünnet etkinliği gerçekleştirdi. Mağusa Kale Lions Kulübü Pazarlama ve İletişim Direktörü Ln. Bircan Ergün tarafından yapılan yazılı açıklamada, Ln. Özlem Bilgehan eşliğinde, derneğin her yıl geleneksel olarak gerçekleştirdiği ihtiyaçlı çocukların toplu sünnet etkinliğini, bu yıl da Mağusa Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Mustafa Kalfaoğlu ile işbirliği içinde gerçekleştirdiği kaydedildi. Sünnet olan çocuklara aileleri yetkililer “Oldu da bitti Maşallah nazar değmez İnşallah” diyerek moral verdi.