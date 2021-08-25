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Denetimler sürüyor

Sokağa çıkma yasağı ihlal edildi; 7 kişiye işlem yapıldı

Denetimler sürüyor
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Ülke genelinde pandemi yasaklarına yönelik tedbirler ve sokağa çıkma yasağı denetimleri sürüyor. 
Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 7 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.
Polisten verilen bilgiye göre, sokağa çıkma yasağı kapsamında; 23-24 Ağustos tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; toplam 7 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edildi. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı. 

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