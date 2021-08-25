Denetimler sürüyor

Ülke genelinde pandemi yasaklarına yönelik tedbirler ve sokağa çıkma yasağı denetimleri sürüyor.

Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 7 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Polisten verilen bilgiye göre, sokağa çıkma yasağı kapsamında; 23-24 Ağustos tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; toplam 7 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edildi. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.