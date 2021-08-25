Telefonu incelemede

Suna ERDEN

Lefkoşa’da yaşandığı iddia edilen olayda 16 yaşındaki kızın göğüslerini sıkarak cinsel saldırıda bulunduğu ileri sürülen 62 yaşındaki Menderes Bozlar, şikayet üzerine tutuklandı. Hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı. Taciz olayının geçtiğimiz temmuz ayında gerçekleştiği, şikâyetin ise önceki gün yapıldığı belirtildi.

Soruşturmayı yürüten polis, taciz olayının 2021 yılı Temmuz ayı içerisinde Lefkoşa’da meydana geldiğini söyledi. Polis, zanlının eski Saray Sokak üzerinde bulunan boş bir arazi içerisinde aynı bölgede sakin 16 yaşındaki kız çocuğunun sağ eli ile sol göğsünü sıkmak sureti ile cinsel saldırıda bulunduğunu anlattı.

Polis, olayın 23 Ağustos 2021 tarihinde rapor edildiğini ve Menderes Bozlar’ın aynı tarihte tutuklandığını belirtti. Genç kızın ifadesinde zanlının kendisine telefonla mesaj attığını belirttiğini kaydeden polis, telefon kayıtlarının incelenmesi gerektiğini aktardı. Polis, alınması gereken ifadeler, soruşturulacak şahıslar olduğunu söyleyerek, zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Talebi değerlendiren mahkeme zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.