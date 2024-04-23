Polis trafik ışığı ihlallerine yönelik denetim yaptı. Denetimler sonucu 437 sürücü rapor edildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre; 15 -21 Nisan tarihleri arasında, ilçe polis müdürlüklerine bağlı ekipler trafik ışığı ihlallerini denetledi.

Ülke genelinde toplam 437 araç sürücüsünün trafik ışığı ihlali yaptığı tespit edildi.

Açıklamada, 2023 yılında polis tarafından yapılan trafik denetimleri sonucu trafik ışığı ihlali yaptığı tespit edilen 554 araç sürücüsü rapor edilirken 1Ocak- 21 Nisan 2024 tarihleri arasında 564 araç sürücüsünün bu suçtan rapor edildiği kaydedildi.

Polisin, trafik ışığı ihlallerine yönelik denetimlerinin devam edeceği duyurulan açıklamada, sürücüler trafik kullarına uyarak kazaların önlenmesine katkı koymaya davet edildi.