Tedavi altına alındı

Abdullah SUİÇMEZ

Girne-Lefkoşa anayolu üzerinde dün meydana gelen kaza sonucu yan devrilen boş tüp yüklü kamyonetin sürücüsü yaralandı.

Girne-Lefkoşa Anayolu üzerinde 36 yaşındaki Ahmet Demirbilek, yönetimindeki UH 224 plakalı boş tüp yüklü kamyonet araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada, Lavinium sitesi önlerine geldiğinde dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıktı ve sol yan kısmı üzerine devrildi.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsünün, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki tedavisi halen sürüyor.

Metehan’da kaza oldu, bir kişi yaralandı

Öte yandan Lefkoşa’da Osman Örek Caddesi’nde meydana gelen trafik kazasında 26 yaşındaki Ahmet Uçar yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 10.45 sıralarında, Ahmet Uçar (E-26) JT 218 plakalı araç ile Lefkoşa’da Osman Örek Caddesi’nde, Citröen ışıklarından Metehan çemberine giderken direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı.

Dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybeden Uçar, yolun solunda bulunan kaldırıma çarpıp takla attı. Kazada yaralanan sürücünün tedavisi, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde sürüyor.

Güncelleme Tarihi: 23 Nisan 2024, 09:58