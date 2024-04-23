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TCG İmbat ve TCG Bozcaada bugün Girne ve Gazimağusa’da halkın ziyaretine açıldı

Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı muharip unsurlarından TCG İmbat (P-335) ve TCG Bozcaada (F-500) Girne ve Gazimağusa Limanları'nda halkın ziyaretine açılıyor.

TCG İmbat ve TCG Bozcaada bugün Girne ve Gazimağusa’da halkın ziyaretine açıldı
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Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan verilen bilgiye göre, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında, KKTC’de liman ziyareti yapacak TCG İmbat (P-335) Hücumbotu Girne Turizm Limanında, TCG Bozcaada (F-500) Karakol Gemisi ise Gazimağusa Limanında 10.00-17.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

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