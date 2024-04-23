TCG İmbat ve TCG Bozcaada bugün Girne ve Gazimağusa’da halkın ziyaretine açıldı

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan verilen bilgiye göre, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında, KKTC’de liman ziyareti yapacak TCG İmbat (P-335) Hücumbotu Girne Turizm Limanında, TCG Bozcaada (F-500) Karakol Gemisi ise Gazimağusa Limanında 10.00-17.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.