Meclis gerildi

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda Kıbrıs sorunu konuşuldu. CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’a yanıt veren, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nun konuşması sırasında Genel Kurul’da sık sık sesler yükseldi, vekiller arasında tartışma yaşandı.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, 2004 referandumlarının 20’nci yıl dönümünde olduklarını hatırlatarak, “Tarihi doğru bilmezsek, doğru yorumlamazsak, geleceği doğru şekillendirmemiz mümkün olmaz” dedi.

24 Nisan referandumlarına giden sürecin önemli olduğunu ifade eden Erhürman, son günlerde okuduğu bazı açıklamalar nedeniyle şaşırdığını söyledi. 24 Nisan referandumlarında Kıbrıslı Rumların “hayır”, Kıbrıslı Türklerin “evet” demesinin tarihe geçtiğini belirten Erhürman, referandumda KKTC vatandaşı herkesin oy kullandığına dikkat çekti.

23 Nisan’ın bu ülkede çok ilginç duvarların yıkıldığı bir gün olduğunu ifade eden Erhürman, 21 sene önce söylenen “İçimize bir tane Kıbrıslı Rum gelmesin” lafının bugün tam tersinin söylendiğini kaydetti.

Ertuğruloğlu, Erhürman’a yanıt verdi

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Genel Kurul’da söz alarak, Erhürman’a yanıt verdi.

Yıllar önce üst düzey İngiliz Diplomat David Hannay ile tartışırken, kendisine “Birleşik Krallığın Kıbrıs Türkü’ne yaptıkları hiç adil değil” dediğini ifade eden Ertuğruloğlu, diplomattan buna karşılık, “Size kim dedi ki uluslararası siyasette adalet diye bir mefhum vardır” yanıtını aldığını söyledi.

AB’ye, BM’ye güvenmiyoruz

“Bize en büyük kötülüğü yapmış AB’ye, BM’ye güvenmiyoruz” diyen Bakan Ertuğruloğlu, “BM nezdindeki statümüz nedir?” diye sordu. Tanınmamış olmanın, devletin olmadığı anlamına gelmediğini ifade eden Ertuğruloğlu, KKTC’nin anavatan Türkiye tarafından tanındığını, diğer devletler tarafından tanınmadığını kaydetti.

“Evet, tanınma sıkıntımız var. Sebebi sizlerin güven duyduğu BM Güvenlik Konseyi’dir, AB’dir” diyen Ertuğruloğlu, “Bize haksızlık yapanlara güven duyarak, Kıbrıs politikası oluşturamayız. Biz kendimize ve anavatanımıza güveniyoruz” dedi.

Kopenhag’a imza atmaya gitmedim

Hiçbir zaman görüşlerini saklamadığını vurgulayan Ertuğruloğlu, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın, “Hazırlan Kopenhag’a sen gidiyorsun” dediğinde, tek bir şartla gitmeyi kabul ettiğini dile getirerek, “İmza varsa gitmiyorum” dediğini anlattı.

Talat: İmzalamaya gittiniz

CTP Milletvekili Ongun Talat’ın yerinden, “Oraya zaten imzalamamak için gittiniz Tahsin Bey” sözü üzerine Ertuğruloğlu, “İmzalanacak bir plan değildi” cevabını verdi.

Talat’ın, “En büyük ihaneti siz yaptınız bu topluma” ifadesinin ardından Genel Kurul’da tansiyon yükseldi.

Bakan Ertuğruloğlu daha sonra konuşmasına devam ederek, Kopenhag’da iki farklı mekanda, iki farklı toplantı olduğunu anlatarak, birinin AB’nin Kopenhag Zirvesi, diğerinin ise kendisinin De Soto ve ekibiyle görüşmeleri olduğunu belirtti.

“Ben Kopenhag’a AB Kopenhag Zirvesine katılmak için gitmedim” diyen Ertuğruloğlu, üç gün boyunca müzakere yaptıklarını ve dördüncü gün De Soto’nun önüne iki ayrı kağıt sunduğunu, talebinin Annan Planı’nın altını imzalaması olduğunu kaydetti. Bakan Ertuğruloğlu, buna karşılık De Soto’ya iki kağıt arasında fark olmadığını, 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti’nin AB'ye üye yapıldığını söylediğini anlattı.

Mecliste sesler yükseldi

Ertuğruloğlu’nun konuşması sırasında milletvekilleri arasında sesler yeniden yükseldi. CTP Milletvekili Ongun Talat ve UBP Milletvekili Ahmet Savaşan arasında yaşanan tartışma sırasında CTP Milletvekili Ceyhun Birinci’nin bir sözü üzerine milletvekilleri ayağa kalktı.

Meclis Başkanı Töre ise, Genel Kurul’a ara vermeyeceğini belirterek, farklı görüşler olacağını, dinlemeye tahammül edilmesi gerektiğini kaydetti.

“Annan Planı felaket bir plandı”

Konuşmasına devam eden Bakan Ertuğruloğlu, “Eleştiri başka bir şey hakaret başka bir şey” diyerek, “Tahsin Ertuğruloğlu’nu sevmeyebilirsiniz ama hakaret başka bir şeydir” vurgusu yaptı.

Avrupa Birliği’nin verdiği hiçbir sözü tutmadığını dile getiren Ertuğruloğlu, Kıbrıs Türk halkı üzerinde ciddi bir oyun oynandığını söyledi. Bakan Ertuğruloğlu, “Gökten Allah inse kimse bize Annan Planı’nın doğru bir plan olduğunu kanıtlayamaz. Annan Planı felaket bir plandı” dedi.

İstesem çok çirkinleşebilirim

Muhalefet milletvekillerinin yerinden tepkileri üzerine Bakan Ertuğruloğlu, “İstesem çok çirkinleşebilirim. Sükûnetimi korumaya çalışıyorum” diye konuştu. Ertuğruloğlu, sorunu yaratanlardan medet umulamayacağını anlattı.

CTP Milletvekili Ongun Talat’ın soru sormak için yerinden söz aldığı sırada, vekiller arasında yeniden tartışma yaşandı. Talat, “Sayın Ertuğruloğlu, bugünkü gençler şunu iyi bilmelidir. Bir çerçeve anlaşmasına imza koyacaktınız ve böylelikle Kıbrıslı Rumlar AB’ye giremeyecekti” diyerek, buna cevap verilmesini istedi.

Talat’ın yerinden konuşmasına devam ettiği sırada Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu kürsüden indi. Bu sırada Genel Kurul’da yeniden sesler yükseldi. Talat ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu arasında tartışma yaşandı.

Güvenmediğiniz yerlerle niye görüşüyorsunuz?

Tartışmalar ardından Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’na cevaben söz alan söz alan n Erhürman,

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nun BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin'le yaptığı görüşmelere değindi. Erhürman, “Madem BM’ye güvenmiyorsunuz, güvenmediğiniz yerlerle niye görüşüyorsunuz, niye atanmasına izin veriyorsunuz, taleplerinizi neden iletiyorsunuz” diye sordu.

Kophenhag’a giderken imzalamamak şartıyla gidildiğini ifade eden Erhürman, Kophenhag ve Lahey’in önemine değinerek, referanduma hayır denildiği takdirde, AB’ye üye olunamayacağının da konunun bir parçası haline gelmesinin söz konusu olduğunu, tarihsel meselenin bu olduğunu kaydetti.

Erhürman, “İmzalamayacağım diye gitmeniz AB’ye üyeliği şartını referandum sürecinden çıkarttı” dedi.

Erhürman, Kophenhag’a giderken o günkü dış politika stratejisinin Güney Kıbrıs’ın AB üyesi olmasına sebep olduğunu kaydetti.