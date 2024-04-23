‘Gerekli adımlar atıldı’

Başbakan Ünal Üstel, Türkiye’ye giremeyen KKTC vatandaşlarıyla ilgili İçişleri Bakanı ile birlikte çeşitli girişimler yaptıklarını söyledi. “Biz bu konuya duyarsız kaldık diye bir şey yok. Ama bir ülkenin iç meselesi... Biz en yüksek yerlere kadar konuyu ilettik, yazıyı yazdık.” diyen Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği’ne 10 Kasım 2023 tarihinde yazdıkları yazıyı getirerek okuması için sekretere verdi. Bunun üzerine Özuslu yerinden, “4 aydır cevap vermediler mi?” diye sordu. Üstel ise, Türkiye’nin yanıt verme zorunluluğu olmadığını söyledi.

