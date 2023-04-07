Patronu uyuttu

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da çalıştığı emlak şirketinden 13 buçuk milyon TL’lik vurgun yapmakla suçlanan Tolga Yavuz’un, bir otele kiralanan personel evinin 6 aylık kira bedeli olan 450 bin TL’lik çeki bozdurarak hesabına aktardığı belirtildi. Zanlının şirket sahibine ise sadece bir aylık kira bedeli olan 85 bin TL gönderdiği ileri sürüldü.

Zanlı hakkındaki soruşturma sürerken, dün ek süre talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Şükrü Hafız, zanlının, Ş.Ö. isimli şahsa ait inşaat firmasında, kendisine verilen vekalet ile 2016 yılı ile 29 Mart 2023 tarihleri arasında satışını gerçekleştirdiği 16 daireden ettiği 949 bin 950 Sterlin paranın, 580 binini şirket hesabına yatırmayarak çaldığını anımsattı. Polis, zanlının, 29 Mart tarihinden beri tutuklu olduğunu hatırlattı.

450 bin TL daha çaldı

Bu süre zarfında 12 ifadeye başvurulduğunu aktaran polis, zanlının Bafra bölgesinde bir otele kiralanan personel evlerinin 6 aylık kira bedeli olan 450 bin TL’yi çek olarak tahsil edip bir bankada bozdurduğunu söyledi. Polis, zanlının parayı kendi hesabına yatırdığını, şirket sahibine ise sadece bir aylık kira bedeli olan 85 bin TL para aktardığını bildirdi.Zanlının, yine Bafra bölgesinde şirket sahibinden habersiz olarak, boşta olan bir dükkanı başka bir şahsa satma vaadi ile kiralandığını kaydeden polis, tespit edilemeyen miktarda kaparo parasını da zimmetine geçirdiğini aktardı. Polis, zanlının ayrıca Gazimağusa’da aynı daireyi 2 İranlı şahsa sattığını açıkladı. Polis, soruşturmanın sürdüğünü belirterek, zanlının 5 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talep edilen süreyi onayladı.