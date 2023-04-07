‘Yurt dışına çıkarıp sattım’

Lefkoşa’da özel bir öğrenci yurdundan kalan Esma Nisa Çamurlu, oda arkadaşının 16 bin lira değerindeki pırlanta yüzüğünü çaldığı gerekçesiyle tutuklanarak dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlının suçunu itiraf ettiği, çaldığı yüzüğü yurt dışına çıkarıp sattığını söylediği açıklandı.

Soruşturmayı yapan polis, olguları aktararak, ülkede öğrenci olarak bulunan zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Polis, Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir öğrenci yurdunda kalan zanlının, 2023 yılı Ocak ayın içerisinde oda arkadaşı olan Şilan Şimşek'in yatak odasından 16 bin TL değerindeki pırlanta yüzüğü çaldığını söyledi. Polis, şikayetin 5 Nisan 2023 tarihinde yapılması üzerine zanlının aynı gün Lefkoşa'da tespit edilerek tutuklandığını belirtti. Polis, zanlının ifadesinde işlemiş olduğu suçu kabul ettiğini, pırlanta yüzüğü aynı ay içerisinde yurt dışına çıkarak sattığını itiraf ettiğini söyledi. Polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının KKTC’de öğrenci statüsü altında ikamet ettiğini belirterek, teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, 5 bin TL nakit teminat yatırması ve bir kefilin 100 bin TL’lik kefalet senedi imzalaması koşuluyla zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.