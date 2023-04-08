Bugünün çocukları yarının büyükleri

Dr. Fazıl Küçük İlkokulu, 5. sınıflardan 36 öğrenci, 4 öğretmen eşliğinde Cumhuriyet Meclisi’ni ziyaret etti. Meclis’ten verilen bilgiye göre ziyarette, Cengiz Ratip Kütüphanesinde öğrencilere bilgiler verilirken, daha sonra Genel Kurul salonuna geçildi. Burada öğrencilere Meclis Yasama Kararlar ve Tutanaklar Müdürü Pembe İnanç Unan Ersöz tarafından Meclis’in işleyişi anlatıldı.

Genel Kurul salonunda daha sonra öğrencilerden Hüseyin Efe Güllü tarafından andımız, Tülay Bumin tarafından “Benim iki bayrağım var”, Elif Neva Yücel tarafından da “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti” şiirleri okundu.

Öğrencilere hitap eden Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Cumhuriyetin kendileri için en büyük bayram olduğunu belirterek, okula ismi verilen Dr. Küçük’ün Kıbrıs Türk halkının ilk lideri olduğunu anımsattı.

Dr. Fazıl Küçük’ün başlattığı ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın devam ettirdiği mücadelenin bugün Kıbrıs Türk halkını özgürlük ortamına taşıdığını ifade eden Töre, sonrasında devlet kurma noktasına gelindiğini kaydetti.

Atatürk’ün "Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır'' sözünü anımsatan Töre, öğrencilerden geçmişine ve tarihine sahip çıkmalarını istedi.

