Eğitim ve silah istiyor

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov, AB ülkelerine gerçekleştirdiği ziyaretler çerçevesinde dün Güney Kıbrıs’a gitti.

Politis gazetesi: “Ukrayna Askerinden Bir Grup Eğitim İçin Kıbrıs’a Gelecek” başlığı altında manşet ve iç sayfalarından verdiği haberinde, Rusya’ya karşı yürüttüğü savaş çerçevesinde askeri destek arayışında olan Ukrayna’nın Savunma Bakanı Oleksii Reznikov’un Güney Kıbrıs’ta olacağını yazdı.

Reznikov’un Rum Savunma Bakanı Mihalis Yorgallas’la görüşeceğini belirten gazete, Reznikov’un önceki gün Yunanistan’a gerçekleştirdiği ziyarette Yunanistan’dan “Stinger” uçaksavar füzeleri ve aralarında Rus savaş malzemelerinin de olduğu diğer bazı roketatar vs gibi askeri malzeme sözü almayı başardığını ancak, Güney Kıbrıs’ın Ukrayna’ya, elinde bulundurduğu Rus askeri malzemelerinden vermesinin söz konusu olmadığını yazdı.

Gazete, Rum Savunma Bakanı Yorgallas’ın yakın geçmişte AB Dışişleri Bakanları toplantısı çerçevesinde Reznikov’la gerçekleştirdiği görüşmede bu tutumu açıkça dile getirdiğini vurgularken, Güney Kıbrıs’ın sahip olduğu Rus silahlarını Ukrayna’ya, verilmeleri halinde ülke savunmasında büyük boşlukların oluşacak olması sebebiyle vermediğini aktardı.

Reznikov’un bugünkü ziyaretinde Yorgallas’la yapacağı görüşmenin başlıca konusunun ise, Güney Kıbrıs’ta anti personel mayın temizliği eğitimi alacak olan Ukrayna askerleri olacağını vurgulayan gazete, Reznikov’un bir RMMO kışlasında, mayın temizlenme eğitiminin nasıl yapıldığını izleyeceğini, Ukrayna’dan 18 kişilik ilk grubun ise bu ay sonunda Güney Kıbrıs’a varmalarının öngörüldüğünü yazdı.