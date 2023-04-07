Dalman: Sorumlular bulunamadı

Kuzey Kıbrıs halkı dün yine elektrik kesintilerine maruz kaldı. Lefkoşa’da gündüz saatlerinde başlayan ve uzun süren kesintiler nedeniyle vatandaş isyan etti. Girne bölgesinde de gece saatlerinde kesinti yapıldı.

Günlerdir yaşanan elektrik kesintileri halkın tepkisine neden olurken, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Genel Müdürü Dalman Aydın, Lefkoşa ana giriş trafosunun dıştan müdahale ile devre dışı bırakıldığını, başkente yaşanan kesintinin bundan kaynaklandığını söyledi.

Aydın, olayın sorumlularının henüz belirlenemediğini ifade etti.

Sanayiciler ateş püskürdü

Bu arada Alayköy Organize Sanayi Bölgesi (OSB) İş İnsanları Derneği, yapılan elektrik kesintilerine tepki göstererek, El-Sen’in “rant sağlamaya çalıştığını” iddia etti. Dernek yönetimi tarafından yapılan açıklamada, hükümet ve muhalefete de seslenilerek, “bir daha o koltuğa gelme korkusuyla hareket ederseniz, sizi tarihin karanlık sayfalarına gömeriz. Karanlıkta kalırız ama bu ucube yapıları, ranta dur demeyenleri affetmeyiz” denildi.

Açıklamada, hastaların solunum cihazlarının çalışmadığı, esnafın ürününün bozulduğu, makinelerin arızalandığı ve sanayide üretimin durduğu öne sürülerek, “Rantım bozulacak diye hareket eden El-Sen, Sen-El olmuşsun bu halka da haberin yok” ifadeleri kullanıldı.