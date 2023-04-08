Adada Koi efsanesi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin en nezih otelleri arasında bulunan Merit Park Hotel, ilklere imza atmaya devam ediyor. Yakın zamanda bünyesine dahil etmiş olduğu Koi Balık akvaryumu ile farklılıkların öncüsü olmayı sürdüren Meritta Club, herkesi canlıların büyülü dünyasına ortak olmaya davet ediyor.

Merit Park Hotel bünyesinde bulunan Meritta Club, minik misafirler için benzersiz hizmetler sunuyor. İçerisinde birçok etkinliğin yapıldığı Meritta Club, çocuklar için huzurlu bir ortam sağlarken, minik misafirlerin bedensel ve zihinsel gelişimlerine katkı sağlayacak çalışmalara da yer veriyor. Özellikle çocukların ilgi odağı olan mini bir hayvanat bahçesine de ev sahipliği yapan Meritta Club çocuklar için en güvenli eğlence yeri konumunda yer alıyor.

Koi Balıkları

Çin mitolojisine göre en güçlü akıntılara karşı yüzebilen Koilerin, nehrin kaynağına ulaştıktan sonra ejderhaya dönüştükleri düşünülüyor. Beyaz, siyah, gümüş, alacalı ya da tüm renkleri üzerinde barındırabilen bu balıklar, akıntıya karşı yüzebilen güçlü yapıları sebebiyle Uzak Doğu’da hayata tutunmanın, başarının ve azmin simgesi haline gelmişlerdir.

Güçlü yapılarının yanı sıra, çok da iyi sıçrayabilen bu büyüleyici balıklar, özel bir bakımla 1-1.5 metre civarında büyüyebilmektedirler. Beslenme çeşitlerine göre farklı renklere sahip olsalar bile yaşlandıkça beyaz renge dönmektedirler. 25 seneye kadar yaşayabilen Koi Balıkları sakin yapıları ve kendi türleri ile olan muhteşem uyumlarıyla bilinmektedirler.

Tıpkı bir bebek gibi biberonla beslenen bu benzersiz canlıların büyülü dünyasına ortak olmak isterseniz randevu almayı unutmayınız.